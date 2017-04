Binh sỹ Iraq tuần tra trên một tuyến đường ở phía Tây thành phố Mosul sau khi giành lại khu vực này từ IS. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Các lực lượng Chính phủ Iraq ngày 22/4 đã giành lại quyền kiểm soát một khu vực ở phía tây thành phố Mosul từ những kẻ khủng bố thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trong chiến dịch kéo dài nhiều tháng qua nhằm giải phóng hoàn toàn thành trì cuối cùng của IS tại Iraq.Kênh truyền hình al-Sumaria tiếng Arab dẫn lời chỉ huy trưởng Chiến dịch Giải phóng Nineveh Trung tướng Abdul Amir Yarallah cho biết các chiến sỹ của Cơ quan Chống chủ nghĩa khủng bố (CTS) đã giành lại quyền kiểm soát quận al-Sihha al-Thaniya ở phía Tây thành phố Mosul, thủ phủ của tỉnh Nineved, cách Baghdad khoảng 400km về phía Tây Bắc.Ông Yarallah nói thêm rằng quân đội Iraq đã cắm cờ trên một số tòa nhà trong khu vực sau khi đã tiêu diệt nhiều tay súng IS và phá hủy nhiều vũ khí quân sự.Một nguồn an ninh giấu tên nói với hãng thông tấn Shafaaq rằng các binh sỹ CTS đã nắm quyền kiểm soát gần 90% quận al-Tanak.Ngoài ra, máy bay chiến đấu của Iraq đã tiến hành cuộc không kích nhằm vào một ví trí ở phía nam của quận al-Sihha, tiêu diệt một chỉ huy cao cấp của IS. Nguồn tin này cho biết thêm rằng chỉ huy quân IS được xác định là Abu Abdullah al-Kuwaiti, phụ trách huấn luyện các tay súng bắn tỉa.Trong một diễn biến khác, những kẻ cực đoan IS đã giết chết 15 người dân ở phía Tây Mosul sau khi họ không cho phép tổ chức khủng bố này bố trí những tay súng bắn tỉa và bệ phóng tên lửa trên mái nhà của họ./.