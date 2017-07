Người biểu tình ở Caracas. (Nguồn: news.vice.com)

Ngày 30/7, phát biểu tại buổi họp báo sau ngày bầu cử Quốc hội lập hiến, Bộ trưởng Nội vụ Venezuela Néstor Reverol đã lên án hành động “khủng bố” bằng thuốc nổ tấn công lực lượng an ninh tại thủ đô Caracas làm 8 cảnh sát bị thương.Theo ông Reverol, các cơ quan chức năng đang truy tìm thủ phạm vụ khủng bố làm các cảnh sát bị thương.Ông cũng cho biết có 21 cảnh sát bị thương trên toàn quốc trong các cuộc biểu tình của phe đối lập trong ngày bầu cử nhằm phản đối việc bầu các thành viên Quốc hội lập hiến.Bộ trưởng Quốc phòng Vladimir Padrino López cho biết lực lượng quân đội đã đảm bảo an ninh trong ngày bầu cử.Trước đó, ông này thông báo đã có một binh sỹ quân đội thiệt mạng trong ngày do trúng đạn của những người gây bạo loạn.Tòa án tối cao Venezuela cho biết có 8 người thiệt mạng trong sự kiện này, trong khi phe đối lập khẳng định con số nạn nhân là 14 người đồng thời tố cáo chính phủ đàn áp người biểu tình.Bất chấp việc chính phủ đe dọa bỏ tù những người phá hoại bầu cử, phe đối lập vẫn xuống đường biểu tình, gây bạo loạn trong 2 ngày cuối tuần qua./.