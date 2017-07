Hiện trường một vụ đánh bom ở Ai Cập. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hãng thông tấn MENA của Ai Cập dẫn một nguồn tin an ninh cho biết 5 cảnh sát nước này đã thiệt mạng và một số cảnh sát bị thương khi một thiết bị nổ tự chế phát nổ gần một trạm kiểm soát an ninh ở tỉnh Bắc Sinai ngày 17/7.Hiện chưa có tổ chức hay nhóm khủng bố nào lên tiếng thừa nhận thực hiện vụ tấn công.Theo phóng viên TTXVN tại Ai Cập, trong thời gian qua, các phần tử khủng bố và cực đoan, đặc biệt là nhánh Sinai thuộc nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã gia tăng các hoạt động tấn công nhằm vào lực lượng cảnh sát và quân đội Ai Cập.Gần đây nhất là vụ đánh bom xảy ra ở tỉnh Bắc Sinai ngày 8/7 khiến 2 cảnh sát thiệt mạng và 9 người bị thương.Một thiết bị nổ đã được kích nổ nhằm vào một xe thiết giáp của cảnh sát tại quận Al-Safa, thuộc thành phố Arish của tỉnh Bắc Sinai, nơi giáp biên giới với Israel và Dải Gaza của Palestine.Vụ nổ diễn ra 1 ngày sau khi xảy ra vụ tấn công bằng bom xe nhằm vào một trạm kiểm soát an ninh ở khu vực Rafah, thuộc tỉnh Bắc Sinai, khiến 26 binh sỹ thiệt mạng và bị thương. Lực lượng an ninh cũng đã tiêu diệt 40 phần tử khủng bố.Ai Cập đang phải đối mặt với làn sóng tấn công khủng bố trên khắp đất nước, nhất là ở Bán đảo Sinai, sau cuộc chính biến lật đổ cựu Tổng thống Hồi giáo Mohamed Morsi hồi tháng 7/2013.Các vụ tấn công đã cướp đi sinh mạng của hàng trăm người thuộc các lực lượng an ninh và quân đội Ai Cập trong những năm qua.Các phần tử khủng bố mới đây đã bắt đầu tấn công cộng đồng Cơ đốc giáo thiểu số ở nước này, với một loạt vụ đánh bom nhằm vào các nhà thờ từ cuối tháng 12/2016 khiến gần 100 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương.Nhánh khủng bố Sinai của IS đã tuyên bố thực hiện hầu hết các hoạt động khủng bố ở Ai Cập thời gian qua./.