Kẻ tấn công các du khách tại khu nghỉ dưỡng Sunny Days El Palacio ở Hurghada, Ai Cập bị bắt giữ sau vụ tấn công, ngày 15/7. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Sputnik đưa tin, ngày 15/7, truyền thông Đức đưa tin đối tượng đâm chết 2 công dân nước này ở khu nghỉ dưỡng ở thành phố Hurghada của Ai Cập đã hành động theo lệnh của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.Hãng tin DPA dẫn một nguồn tin của cơ quan an ninh Ai Cập, cho biết kẻ tấn công là một thành viên của IS và có liên lạc với các phần tử khủng bố khác.Đối tượng này được cho là một sinh viên đến từ miền Bắc Ai Cập. Hiện thông tin này vẫn chưa nhà chức trách Ai Cập chính thức xác nhận.Trước đó ngày 14/7, Bộ Nội vụ Ai Cập và các nguồn tin an ninh cho biết một kẻ đã dùng dao tấn công tại một khu nghỉ dưỡng ở Biển Đỏ, làm 2 nữ du khách Đức thiệt mạng và 4 người nước ngoài khác bị thương.Trước khi thực hiện vụ tấn công, đối tượng đã bơi ở một bãi biển công cộng gần khu nghỉ dưỡng ở Hurghada, cách thủ đô Cairo khoảng 400km về phía Nam./.