Lực lượng bảo vệ biên giới Israel giải tán các tín đồ Hồi giáo Palestine tại lối vào đền thờ Hồi giáo Al-Aqsa ở Jerusalem. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Các cuộc đụng độ giữa những tín đồ hồi giáo người Palestine và cảnh sát Israel đã gia tăng bên ngoài khu đền thờ Hồi giáo Al-Aqsa Đông Jerusalem vào tối 22/7.Các cuộc đụng độ đã bùng phát sau lễ cầu nguyện tại đền thờ Al-Aqsa, một ngày sau khi ba người Palestine đã thiệt mạng và hàng trăm người bị thương vì việc phản đối Israel hạn chế ra vào khu vực này, đã gây ra làn sóng phản đối khắp khu vực Bờ Tây và Dải Gaza.Theo tuyên bố của cảnh sát những người biểu tình đã ném chai nước vào cảnh sát và cảnh sát đã phải dùng lựu đạn hơi cay để giải tán đám đông. Các cuộc đụng độ cũng xảy ra ở nhiều nơi khác tại thành phố Jerusalem, bao gồm cả A-Tur, nơi một thanh niên đã thiệt mạng trong một cuộc biểu tình hôm 21/7.Theo các phương tiện truyền thông, ít nhất 5 người Palestine bị thương trong cuộc biểu tình.Theo truyền thông Israel, cảnh sát và chính quyền thành phố Jerusalem đang xem xét việc tháo dỡ cổng điện tử ngay tối 22/7 hoặc ngày 23/7. Thay vào đó, Israel sẽ tiến hành kiểm tra an ninh chọn lọc đối với các đối tượng tình nghi.Trước đó, ngày 22/7, các nhà ngoại giao cho biết Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc sẽ họp vào ngày 25/7 để thảo luận về vụ đụng độ giữa người Palestine và Israel ở Jerusalem.Theo Điều phối viên về các vấn đề chính trị của Thụy Điển, ông Carl Skau, cuộc họp này sẽ "thảo luận khẩn cấp về cách thức hỗ trợ lời kêu gọi giảm căng thẳng ở Jerusalem."Trước đó, Pháp, Thụy Điển và Ai Cập đã yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tiến hành họp khẩn sau khi xảy vụ bạo lực đẫm máu nhất giữa người Israel và Palestine trong nhiều năm qua.Cùng ngày 22/7, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã lên án việc chính quyền Israel sử dụng các lực lượng an ninh chống lại người Palestine ở Đông Jerusalem và kêu gọi nước này chấm dứt ngay những hạn chế ra vào khu đền thờ Hồi giáo Al-Aqsa.Theo website của Phủ Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, ông Erdogan cho rằng việc Israel áp đặt những hạn chế mới, trong đó có việc đặt các cổng từ an ninh ở lối vào khu đền thờ Hồi giáo Al-Aqsa là "không thể chấp nhận được."Ngoài ra, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cũng kêu gọi Israel trả lại hiện trạng của khu đền thờ Hồi giáo trước khi có động thái khác. Tổng thống Erdogan cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế yêu cầu Israel chấm dứt ngay các biện pháp hạn chế quyền tự do tín ngưỡng. /.