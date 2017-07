Giám đốc dự án nghiên cứu các mối đe dọa xuyên quốc gia thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) Thomas Sanderson. (Nguồn: csis.org)

Đảo Mindanao miền Nam Philippines có thể trở thành một chiến trường mới cho các phần tử cực đoan khu vực nếu liên minh khủng bố Maute-Abu Sayyaf cố thủ ở thành phố Marawi.Đây là cảnh báo của Giám đốc dự án nghiên cứu các mối đe dọa xuyên quốc gia thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) Thomas Sanderson.Trong phiên điều trần trước tiểu ban châu Á-Thái Bình Dương thuộc Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ mới đây, ông Sanderson cho rằng nếu không có một giải pháp ngắn hạn đối với cuộc chiến ở Marawi và một giải pháp dài hạn cho những vấn đề ở Mindanao, đảo này có thể trở thành một đích ngắm quan trọng của tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng.Chuyên gia này lưu ý rằng cuộc chiến ở Marawi đã trở thành tâm điểm hoạt động của IS ở khu vực Đông Nam Á trong bối cảnh hơn 500 tay súng đã tham gia.Ngoài ra, ông Sanderson cũng cảnh báo về khả năng một "nhà nước Khalíp" sẽ được thiết lập, dẫn đến việc các nhóm cực đoan tranh giành quyền kiểm soát từ lực lượng chính phủ.Trong khi đó, đề xuất về các giải pháp, nhà phân tích của Dự án chống chủ nghĩa cực đoan Supna Zaidi Peery cho rằng cần xóa bỏ chiến dịch tuyên truyền cực đoan ra khỏi các nền tảng Internet và truyền thông xã hội.Liên quan đến các nỗ lực chống nguy cơ cực đoan hóa đạo Hồi, ngày 17/7, Chính phủ Indonesia thông báo cấm hồi hương với các công dân nước này bị bắt khi tham gia các hoạt động của IS tại Syria.Tuyên bố trên được đưa ra sau một loạt vụ bắt giữ các công dân Indonesia tại Syria do gia nhập vào hàng ngũ IS.Các nước Đông Nam Á hiện nay đang nỗ lực ngăn chặn IS mở rộng địa bàn hoạt động sang khu vực này sau những thất bại liên tiếp tại Syria và Iraq.Là quốc gia có cộng đồng Hồi giáo lớn nhất thế giới, Indonesia đặc biệt cảnh giác với tác động của những tay súng cực đoan.Khu vực đang trong tình trạng báo động sau khi các tay súng tuyên bố trung thành với IS đánh chiếm thành phố Marawi, trên đảo Mindanao, miền Nam Philippines.Kể từ khi cuộc chiến bùng phát vào ngày 23/5 đến nay, hơn 500 người đã thiệt mạng và hơn 200.000 người dân thành phố buộc phải rời bỏ nhà cửa trong khi quân đội Philippines phải huy động các máy bay chiến đấu cơ và trực thăng để tiêu diệt phiến quân./.