Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte phát biểu tại một sự kiện ở Manila ngày 27/6. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Báo Philippine Star ngày 16/7 đưa tin sau những chỉ trích nhằm vào Mỹ, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cuối cùng thừa nhận Mỹ đã cung cấp vũ khí cho Chính phủ Philippines để chống lại quân khủng bố Maute tại thành phố Marawi.Trước sự hiện diện của các nhà ngoại giao tại thành phố Davao, ông Duterte đồng thời giải thích vì sao Manila không thể tham gia vào bất kỳ liên minh quân sự mới nào, viện dẫn hiệp ước quân sự lâu đời giữa Mỹ và Philippines, có từ nhiều thập niên qua.Ông nói: “Tôi không thể tham gia vào liên minh quân sự với những quốc gia khác được bởi vì như vậy tôi sẽ vi phạm thỏa thuận Mỹ - Philippines. Chúng tôi vẫn sẽ ở lại với người Mỹ… Nghĩa vụ của tôi là phải bảo toàn và bảo vệ đất nước Philippines.”Ông Duterte còn cho rằng Philippines cũng cần đa dạng hóa nguồn cung thiết bị quân sự. Do đó, ngoài Mỹ, còn có thêm Trung Quốc, cũng cung cấp vũ khí và đạn dược cho Manila.Tổng thống Philippines không loại trừ khả năng mua vũ khí từ Nga, hay từ nhiều nguồn cung khác.Tuy nhiên, ông Duterte lưu ý hỗ trợ vũ khí từ Nga và Trung Quốc không có các điều kiện ràng buộc đi kèm.Hồi giữa tháng Sáu vừa qua, người phát ngôn của quân đội Philippines xác nhận quân đội Mỹ đang hỗ trợ quân đội nước này trong các trận đánh tại Marawi nhằm giải phóng thành phố này khỏi tay của lực lượng Hồi giáo cực đoan liên quan đến tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.Tuy nhiên, Mỹ chỉ hỗ trợ về mặt kỹ thuật và cung cấp các thông tin có liên quan cho lực lượng của chính phủ, chứ không trực tiếp chiến đấu chống lại phiến quân trung thành với IS tại Marawi.Việc Mỹ hỗ trợ quân đội Philippines ở Marawi diễn ra sau nhiều tháng căng thẳng giữa hai bên. Tổng thống Duterte từng tuyên bố ông muốn quân đội Mỹ rút hết khỏi quốc gia Đông Nam Á này./.