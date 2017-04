Cấp cứu học sinh bị ngộ độc do ăn quả ngô đồng. (Nguồn: TTXVN)

Để phòng ngừa ngộ độc do độc tố tự nhiên ở một số loài cây, hoa, quả trong khuôn viên trường học, ngày 22/4, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đã có công văn yêu cầu các Phòng Giáo dục và đào tạo, các trường học trên địa bàn tuyên truyền kiến thức về an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm đối với các loại độc tố tự nhiên.Các trường phải nhắc nhở học sinh tuyệt đối không sử dụng bất kỳ bộ phận của cây hoa, quả có chứa các hợp chất gây độc hoặc nghi ngờ để ăn uống.“Sở Giáo dục và Đào tạo cũng chỉ đạo các cơ sở trường học rà soát, loại bỏ ngay và không trồng các loại cây, hoa có chứa các hợp chất gây độc được trồng với mục đích làm cảnh hoặc mọc hoang dại trong khuôn viên trường học. Nếu phải trồng với mục đích học tập, nghiên cứu thì trường cần có biển báo và các biện pháp kiểm soát an toàn phù hợp đối với mỗi loại cây hoa, quả này," ông Nguyễn Trọng Hoàn - Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, cho biết.Ông Hoàn yêu cầu các trường học phải thường xuyên giám sát, phát hiện sớm những vấn đề bất thường về sức khỏe nghi ngờ do ăn phải các loại cây hoa, quả có chứa các hợp chất gây độc và thông báo với cơ sở y tế gần nhất để phối hợp xử lý kịp thời.Trước đó, vào khoảng 20 giờ 15 phút tối 21/4, Khoa cấp cứu Trung tâm y tế Quỳ Châu đã tiếp nhận 37 em học sinh Trường Phổ thông dân tộc nội trú-Trung học cơ sở Quỳ Châu, huyện Quỳ Châu có triệu chứng nôn mửa, đau đầu, và đi ngoài.Trước đó, vào 19 giờ 45 phút cùng ngày, một số học sinh đã vào Phòng trực giáo vụ để xin thuốc uống do các em có triệu chứng buồn nôn, đau bụng, đi ngoài. Học sinh bị ngộ độc chủ yếu là khối 6, 7.Ngay khi phát hiện sự việc, Phòng trực giáo vụ cùng với các giáo viên trực đã rà soát có 37 em bị triệu chứng như trên. Ban giám hiệu nhà trường cùng với phụ huynh học sinh đã đưa ngay các em đến Trung tâm y tế huyện Quỳ Châu. Tại đây, các y, bác sỹ đã trực tiếp thăm khám, truyền dịch và theo dõi sức khỏe các em. Sau khi kiểm tra, phân tích, nguyên nhân dẫn đến ngộ độc là do các em đã ăn hạt của quả cây ngô đồng trong trường.Theo bác sỹ Vi Văn Thắng, Phó Giám đốc Trung tâm y tế huyện Quỳ Châu, hạt cây ngô đồng có tính dầu, tuy nhiên ăn hạt này vào làm đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, tiêu chảy; trường hợp nặng, bệnh nhân có thể bị xuất huyết đường tiêu hóa, thực môn.Đến 10 sáng ngày 22/4, toàn bộ các học sinh đã ổn định sức khỏe, có thể trở lại tiếp tục học tập.Theo ông Phạm Mạnh Hùng - Hiệu trưởng trường Phổ thông dân tộc nội trú-Trung học cơ sở Quỳ Châu, trường có 300 học sinh dân tộc Thái ở nội trú. Trường chỉ có một cây ngô đồng nhưng lại khá lớn, tỏa bóng mát, các em học sinh thường ra đây chơi và đây là lần đầu tiên xảy ra tình trạng ngộ độc do ăn quả ngô đồng. Thời gian tới, trường sẽ tiến hành di dời cây ngô đồng này ra khỏi khuôn viên của nhà trường.Đây là vụ ngộ độc hạt ngô đồng thứ 2 trong vòng 1 tuần qua ở tỉnh Nghệ An.Trước đó, 50 em học sinh ở thị xã Cửa Lò cũng đã phải nhập viện khẩn cấp vì ăn phải hạt ngô đồng./.