Các em học sinh bị ngộ độc được cấp cứu, điều trị tại Trạm y tế phường Nghi Hòa, thị xã Cửa Lò, Nghệ An. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)

Liên quan đến vụ hàng chục học sinh Trường Tiểu học Nghi Hòa, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An bịphải nhập viện cấp cứu và điều trị do ăn hạt của quả cây ngô đồng, chính quyền phường Nghi Hòa, thị xã Cửa Lò cho biết các học sinh bị ngộ độc đã xuất viện và đi học bình thường trở lại vào sáng 21/4.Trước đó, vào tối 20/4, sau khi hàng chục học sinh Trường Tiểu học Nghi Hòa bị ngộ độc phải nhập viện cấp cứu, đoàn công tác gồm Sở Y tế Nghệ An, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cùng các cơ quan chức năng liên quan đã có mặt tại Trường Tiểu học Nghi Hòa để điều tra nguyên nhân ngộ độc và kịp thời chỉ đạo công tác điều trị cho các em.Sau khi kiểm tra, phân tích, đoàn công tác đã khẳng định nguyên nhân dẫn đến ngộ độc là do các em đã ăn hạt của quả cây ngô đồng gần trường.Qua vụ việc này, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Cửa Lò đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn thị xã Cửa Lò tích cực tuyên truyền đến các học sinh tuyệt đối không ăn hạt của quả cây ngô đồng.Như TTXVN đã đưa tin, vào chiều 20/4, sau giờ ra chơi, giáo viên Trường Tiểu học Nghi Hòa đã phát hiện hơn 50 học sinh trong trường đều có chung các triệu chứng của ngộ độc như đau bụng, đi ngoài, nôn mửa.Các em bị ngộ độc chủ yếu là học sinh lớp 2 của trường.Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Ban Giám hiệu nhà trường cùng các giáo viên đã đưa tất cả các em bị ngộ độc tới cấp cứu tại Trạm Y tế phường Nghi Hòa.Sau đó, hơn 20 học sinh bị nặng đã được chính quyền địa phương và phụ huynh đưa lên cấp cứu tại Trung tâm y tế thị xã Cửa Lò.Sau khi được thăm khám, điều trị, đến 23 giờ cùng ngày, tất cả các học sinh bị ngộ độc đã xuất viện./.