Binh sỹ Israel phun hơi cay giải tán người biểu tình Palestine tại thành phố Bethlehem , khu Bờ Tây. (Nguồn: THX/TTXVN)

Quân đội Israel cho biết một người Palestine đang cố dùng dao tấn công các binh sỹ Israel tại một giao điểm gần Bethlehem thuộc khu Bờ Tây chiếm đóng đã bị lực lượng an ninh Israel bắn hạ.Vụ việc xảy ra tại điểm giao cắt Gush Etzion gần một khu vực định cư của Israel ở Bờ Tây. Không có binh sỹ Israel nào bị thương trong vụ việc này.Căng thẳng giữa Israel và Palestine đã bị đẩy lên cao trong hai tuần qua liên quan tới khu quần thể Haram al-Sharif mà Israel gọi là Núi Đền, địa điểm linh thiêng đối với cả người Hồi giáo và người Do Thái. Tuy nhiên, chưa rõ vụ việc mới nhất nêu trên có liên quan tới căng thẳng kéo dài hai tuần qua hay không.Trong khi đó, hoạt động cầu nguyện của các tín đồ Hồi giáo tại đền Al-Aqsa trong ngày 28/7 đã kết thúc trong hòa bình. Một quan chức quản lý ngôi đền cho biết đã có hàng chục nghìn tín đồ tham gia cầu nguyện trong ngày và không có sự cố nào xảy ra.Trong hai tuần qua, các tín đồ đã thực hiện nghi lễ trên các đường phố gần đó để phản đối việc Israel áp đặt các biện soát kiếm soát an ninh, như lắp đặt máy dò kim loại và camera giám sát tại lối vào đền, sau khi các tay súng Arab bắn chết hai sỹ quan cảnh sát Israel ngoài khu vực ngôi đền./.