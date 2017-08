Khói bốc lên sau vụ đánh bom chống phiến quân IS của không quân Philippines tại Marawi thuộc đảo Mindanao ngày 26/6. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Manila Times, một chuyên gia về an ninh quốc gia ngày 3/8 cảnh báo các phần tử cực đoan, vốn rời Đông Nam Á để chiến đấu trong hàng ngũ của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, có thể quay trở lại quê nhà với số lượng lớn nếu cuộc khủng hoảng tại Marawi, miền Nam Philippines tiếp diễn.Ông Shashi Jayakumar, Giám đốc Trung tâm An ninh Quốc gia tại Trường Nghiên cứu Quốc tế Rajaratnam ở Singapore, nhận định mặc dù các phần tử khủng bố khó có thể quay trở về khu vực song nguy cơ vẫn hiện hữu.Theo ông, cuộc xung đột tại Marawi có thể thu hút các tay súng cực đoan quay trở về Đông Nam Á.Ông giải thích nếu cuộc xung đột trở nên đẫm máu hơn thì đây sẽ như “một nam châm” thu hút các chiến binh Hồi giáo. Nếu điều này xảy ra thì sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực tới an ninh khu vực.Ông Jayakumar cho rằng việc đối phó với các phần tử khủng bố đã trở nên khó khăn hơn bởi dường như không có một khuôn mẫu nào cho việc tiến hành các hoạt động khủng bố. Theo ông, các kẻ khủng bố không còn thuộc các nhóm có tổ chức.Một mối quan ngại khác nữa là khả năng các nhóm khủng bố tiến hành các cuộc tấn công mà không điều các tay súng tới các quốc gia mục tiêu.Ông Jayakumar cho rằng công dân của các nước này đang bị “cực đoan hóa” thông qua việc tận dụng công nghệ bao gồm mạng xã hội.Cho tới nay, Lực lượng vũ trang và Cảnh sát quốc gia Philippines vẫn chưa quét sạch được các tay súng thuộc nhóm khủng bố Maute có quan hệ với IS tại thành phố Marawi, vốn chiếm giữ thành phố từ hồi tháng 5 vừa qua.Ít nhất 513 phần tử khủng bố đã bị tiêu diệt tại Marawi. Tuy nhiên, hơn 2 tháng giao tranh tại đây cũng cướp đi sinh mạng của 116 binh sỹ chính phủ và 45 dân thường./.