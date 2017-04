Khách du lịch mua sắm ở thủ đô La Habana. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Phóng viên TTXVN tại La Habana dẫn số liệu của Bộ Du lịch Cuba cho biết lượng khách Mỹ tới Cuba trong quý 1 vừa qua đã tăng tới 118% so với cùng kỳ năm 2016 và đưa Mỹ trở thành thị trường du lịch lớn thứ 2 của đảo quốc Caribe này, sau Canada.Con số này tiếp tục khẳng định xu thế trong năm 2016, khi lượng khách từ Mỹ tới Cuba đạt 285.000 lượt người (không tính kiều dân Cuba về nước thăm thân), tăng tới 74% so với năm 2015.Xu hướng này cũng ngược lại với việc các hãng hãng hàng không dân dụng Mỹ, như Silver Airways, Frontier, American Airlines, JetBlue và Spirit đã cắt giảm một số chuyến bay tới Cuba.Để giải thích hiện tượng trái ngược này, nhà kinh tế học Cuba José Luis Perelló đã trích dẫn một số nghiên cứu trước đây của Bộ Thương mại Mỹ cho thấy có tới 60% số du khách Mỹ muốn thăm Cuba bằng tàu biển du lịch, dịch vụ mới chỉ bắt đầu đầu và trở nên thường xuyên từ cuối năm ngoái và đầu năm nay.Hiện tại, chính phủ Mỹ vẫn cấm công dân nước mình đi du lịch Cuba và họ chỉ có thể đến “hòn đảo tự do” theo 12 dạng trao đổi hoạt động, mặc dù việc xem xét cấp phép cho các chuyến đi này đã được nới lỏng dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama.Một số trung tâm nghiên cứu đã đưa ra dự báo nếu Washington dỡ bỏ hạn chế đi lại này, số du khách Mỹ tới Cuba có thể tăng lên mức 2 triệu lượt người/năm trong ngắn hạn và 5 triệu lượt người/năm về trung hạn.Trong năm 2017, chính phủ Cuba đã đề ra mục tiêu đón 4,2 triệu lượt du khách quốc tế, tăng 5% so với năm 2016.Du lịch hiện là ngành kinh tế có mức tăng trưởng nhanh nhất và là nguồn thu ngoại tệ lớn thứ 2 của Cuba./.