Đại sứ quán Mỹ tại Kabul, Afghanistan. (Nguồn: Khaama Press)

Sáng 3/5, một vụ nổ lớn đã xảy tại trung tâm thủ đô Kabul của Afghanistan, gần Đại sứ quán Mỹ tại nước này. Theo báo cáo sơ bộ, hiện có ít nhất 3 người thiệt mạng và 15 người bị thương trong vụ tấn công này.Hãng tin Anh Reuters dẫn lời nhân viên an ninh có mặt tại hiện trường và các nhân chứng cho biết đây là một vụ đánh bom liều chết.Hiện trường vụ nổ gần Đại sứ quán Mỹ tại Afghanistan và một tòa nhà của lực lượng đa quốc gia do Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) dẫn đầu. Bộ Nội vụ Afghanistan xác nhận mục tiêu của vụ tấn công là một đoàn xe quân sự của NATO. Nhiều xe của dân thường đỗ gần hiện trường vụ nổ cũng bị hư hại.Theo ước tính của Mỹ, các lực lượng an ninh Afghanistan hiện kiểm soát gần 60% lãnh thổ nước này, phiến quân Taliban kiểm soát 10%, và 30% còn lại trong tình trạng bị tranh giành giữa các lực lượng chính phủ và lực lượng nổi dậy.Để đảm bảo an ninh tại quốc gia Nam Á này, liên quân quốc tế gồm các nước thành viên NATO đứng đầu có 13.300 quân đồn trú tại Afganistan, trong đó Mỹ đóng góp 8.400 quân với nhiệm vụ chính là hỗ trợ lực lượng Afganistan trong cuộc chiến chống Taliban và các lực lượng phiến quân Hồi giáo khác./.