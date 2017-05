Cảnh đổ nát sau các cuộc không kích tại Ghouta ngoại ô phía Đông thủ đô Damascus ngày 4/4. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo hãng AFP, ngày 5/5, Ủy ban Đàm phán Cấp cao (HNC), đại diện phe đối lập chính của Syria, đã bày tỏ "quan ngại" về thỏa thuận thiết lập các vùng an toàn ở quốc gia này.Trong một tuyên bố, HNC bày tỏ "quan ngại về sự mơ hồ của thỏa thuận Astana, thỏa thuận đạt được mà không có nhân dân Syria, thiếu biện pháp bảo vệ an toàn và các cơ chế tuân thủ". HNC cho ràng thỏa thuận này cũng thiếu "các yếu tố tối thiểu của tính chính đáng", đồng thời bác bỏ vai trò của Iran như một bên bảo lãnh cho thỏa thuận.Trong khi đó, báo điện tử địa phương al-Watan đưa tin, thỏa thuận về vùng an toàn nói trên đã bắt đầu có hiệu lực tại Syria vào lúc 0 giờ ngày 6/5.Hôm 4/5, Iran, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã ký thỏa thuận tại Astana về thiết lập bốn "vùng giảm leo thang" ở Syria. Tuy nhiên, cả Chính phủ Syria lẫn lực lượng phiến quân đều không phải là bên ký kết trực tiếp thỏa thuận này./.