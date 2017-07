Lực lượng an ninh Philippines tại Marawi. (Nguồn: Reuters)

Ngày 31/7, cảnh sát Philippines cho biết phiến quân Hồi giáo tại miền Nam nước này đã hành quyết 7 công nhân đốn gỗ địa phương mà chúng bắt cóc hồi cuối tuần trước.Các thi thể của 7 công nhân trên đã được tìm thấy hôm 30/7 tại một làng miền núi trên đảo Basilan.Cảnh sát cho rằng một nhóm của phiến quân Hồi giáo Abu Sayyaf chuyên bắt cóc tống tiền ẩn náu tại đảo Basilan là thủ phạm thực hiện vụ sát hại trên.Tuy nhiên, nguyên nhân dẫn đến vụ việc được cho là do mâu thuẫn trong kinh doanh tại địa phương chứ không phải hành động bắt cóc tống tiền như chúng thường làm.Các tay súng Abu Sayyaf ẩn náu tại đảo Basilan đã thề trung thành với tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.Nhóm này đã chiếm đóng một số vùng tại thành phố Marawi, trên đảo Mindanao miền Nam Philippines từ tháng 5 vừa qua. Phiến quân Abu Sayyaf hiện đang giam giữ hơn 20 con tin, trong đó có một số người nước ngoài trên đảo Basilan và một số nơi ẩn náu khác của chúng trên đảo Sulu.Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã phải ban bố thiết quân luật trong 60 ngày trên toàn vùng Mindanao từ hôm 23/5, sau khi các tay súng ủng hộ IS chiếm thành phố Marawi gây ra các cuộc giao tranh làm hơn 500 người thiệt mạng.Mới đây nhất, Philippines đã gia hạn thiết quân luật trên toàn bộ tỉnh Mindanao cho đến cuối năm nay nhằm tạo điều kiện cho lực lượng an ninh quét sạch khủng bố khỏi khu vực miền Nam nước này./.