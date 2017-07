Binh sỹ Philippines nhận bàn giao vũ khí từ Mỹ tại Manila ngày 5/6 vừa qua. (Nguồn: AFP)

The Philippine Star​, ngày 29/7, Đại sứ quán Mỹ tại Philippines thông báo quân đội nước này đã chuyển giao rocket và đạn dược cho Lực lượng Vũ trang Philippines (AFP), nhằm hỗ trợ lực lượng này trong chiến dịch chống khủng bố ở Marawi để chống lại các nhóm là đồng minh của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.Trong một tuyên bố, Đại sứ quán Mỹ cho hay phía Mỹ gần đây đã cung cấp 1.040 động cơ rocket dài 6,98cm và 992 rocket cho Không quân Philippines (PAF).Tuyên bố nhấn mạnh: “Sự chuyển giao kịp thời này đã tăng cường đáng kể nỗ lực chống khủng bố của AFP.Bên cạnh đó, các đạn dược và vũ khí được cung cấp sẽ tăng cường khả năng chống khủng bố, và hỗ trợ trực tiếp các thành viên của AFP trong việc tham gia chủ động trong hoạt động chống khủng bố ở miền Nam Philippines, trong đó có Marawi.”Giới chuyên gia cảnh báo đảo Mindanao có thể trở thành một chiến trường mới cho các phần tử cực đoan khu vực nếu liên minh khủng bố Maute-Abu Sayyaf cố thủ ở Marawi.Trong một phiên điều trần trước tiểu ban châu Á-Thái Bình Dương thuộc Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ, Giám đốc dự án nghiên cứu các mối đe dọa xuyên quốc gia thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) Thomas Sanderson cho rằng nếu không có một giải pháp ngắn hạn đối với cuộc chiến ở Marawi và một giải pháp dài hạn cho những vấn đề ở Mindanao, hòn đảo này có thể trở thành một đích ngắm quan trọng của IS.Chuyên gia này lưu ý rằng cuộc chiến ở Marawi đã trở thành tâm điểm hoạt động của IS ở khu vực Đông Nam Á trong bối cảnh hơn 500 tay súng đã tham gia./.