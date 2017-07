Khói bốc lên sau một cuộc không kích ở Raqqa, Syria ngày 15/7. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hãng thông tấn quốc gia Syria SANA ngày 19/7 đưa tin quân đội nước này đã giành lại 15 mỏ dầu và khí đốt tại tỉnh miền bắc Syria Raqqa, thành trì quan trọng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.Nguồn tin quân đội Syria cho biết sau các chiến dịch quân sự ác liệt, quân đội Syria đã giành lại thị trấn Rmailan và một đập nước ở phía nam Raqqa cùng với các mỏ dầu và khí đốt.SANA cho biết thêm quân đội Syria cũng tiến hành các vụ không kích nhằm vào IS tại khu vực ngoại ô Raqqa.Trong khi đó, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cùng ngày cho biết 30 dân thường đã thiệt mạng trong các vụ không kích do Mỹ và Nga tiến hành tại Raqqa và tỉnh miền đông Deir ez-Zor. Tuy vậy, con số này chưa được xác nhận chính thức.Việc giành lại các mỏ dầu và khí đốt là bước tiến quan trọng đối với quân đội Syria khi Syria từ một nước sản xuất và xuất khẩu dầu mỏ nay phải nhập khẩu hoàn toàn.Sản lượng dầu thô của Syria đã giảm từ 385.000 thùng/ngày vào năm 2010 xuống còn 8.000 thùng vào năm 2017.Hãng thông tấn nhà nước Syria SANA đưa tin Ngoại trưởng nước này Walid al-Moallem ngày 19/7 cho biết chính quyền Syria sẽ tiếp tục chiến đấu chống khủng bố “không ngừng nghỉ.”Ông al-Moallem đưa ra phát biểu này trong cuộc họp với Trợ lý Ngoại trưởng Iran phụ trách các vấn đề Arập và châu Phi Hossein Jaberi Ansari.Tại cuộc gặp, ông Ansari nhấn mạnh Iran sẽ tiếp tục ủng hộ Syria trên tất cả các mặt và trong cuộc chiến chống khủng bố nhằm đạt được một giải pháp cho khủng hoảng kéo dài này mà không cần sự can thiệp của nước ngoài.Quan chức Iran cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hợp tác giữa Syria, Iran và Nga nhằm đạt được một giải pháp chính trị cho vấn đề Syria.Iran hiện là nước ủng hộ chủ yếu cho chính quyền Syria thông qua các cố vấn quân sự và các chiến binh dòng Shi'ite đang trợ giúp cho quân đội Syria trong cuộc chiến chống phiến quân./.