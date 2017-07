Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)

Theo Reuters, ngày 15/7, quân đội Syria dưới sự hỗ trợ từ các cuộc không kích dữ dội của Nga đã giành lại một loạt giếng dầu tại tỉnh Raqqa trong bối cảnh các tay súng thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng rút lui để bảo vệ phần lãnh thổ còn lại mà nhóm này kiểm soát ở Syria.Kênh truyền hình nhà nước Ikhbariyah dẫn lời một nguồn tin cho biết quân đôi Syria đã giành lại quyền kiểm soát các mỏ dầu Wahab, al Fahd, Dbaysan, al-Qseer, Abu al Qatat và Abu Qatash cùng một vài ngôi làng tại vùng sa mạc phía Tây Nam Raqqa.Trong vài tháng gần đây, quân đội Syria và lực lượng dân quân do Iran hậu thuẫn đã đạt được nhiều tiến triển tại phía Đông thành phố Aleppo và giành được nhiều phần lãnh thổ phía Tây sông Euphrates, nơi IS đã rút lui để bảo vệ Raqqa, thủ đô trên thực tế của nhóm khủng bố này. Trong khi đó, lực lượng do Mỹ hậu thuẫn cũng đang chiến đấu với IS bên trong Raqqa./.