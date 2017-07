Ngay thời điểm công chúng đang lo lắng khi Justin đột ngột dừng tất cả các show còn lại của Purpose World mà không rõ lý do, Scooter Braun - quản lý của anh đã trấn an người hâm mộ khi chia sẻ nguyên nhân đằng sau sự việc.Scooter Braun không chỉ là quản lý lâu năm của giọng ca ''Sorry,'' người lăngxê Justin trở thành ngôi sao nhạc Pop mà còn là người hứa hẹn “kể cả khi cậu không thể hát được nữa tôi cũng sẽ không bao giờ rời bỏ cậu." Chính vì vậy, bất cứ lời nào của Scooter về Justin cũng được công chúng tin cậy. Mới đây, anh đã chia sẻ trên Instagram về chuyến lưu diễn được mong đợi bỗng dưng dừng lại của Justin.Anh viết: “Chúc mừng Justin Bieber vì chuyến lưu diễn tuyệt vời, cảm ơn tất cả các diễn viên và các thành viên trong đoàn đã hỗ trợ hết mình," Scooter viết, “Và với những người không thể nhìn thấy các buổi biểu diễn… tôi thay mặt Justin cùng êkíp thành thật xin lỗi. Đó không phải là ý định của chúng tôi. Nhưng tâm trạng của một người đàn ông và sự vui vẻ của cậu ấy là điều tôi quan tâm trước tiên. Justin sẽ trở lại và tôi biết anh ấy mong muốn biểu diễn cho tất cả các bạn. Một chương kết thúc, một chương khác sẽ bắt đầu. Cảm ơn mọi người một lần nữa… sự ủng hộ của các bạn là nguồn cảm hứng cho Justin. "Tối qua, team Justin Bieber đã thông báo quyết định sốc này của Justin khiến người hâm mộ không ngừng lo lắng: “Do hoàn cảnh bất đắc dĩ, Justin Bieber sẽ hủy phần còn lại của Purpose World Tour. Justin rất yêu người hâm mộ của mình và ghét làm họ thất vọng. Anh gửi lời cảm ơn người hâm mộ vì những trải nghiệm nghiệm tuyệt vời trong 18 tháng qua mà Purpose World Tour mang lại. Anh cũng dành sự tri ân và biết ơn cộng sự của mình - những người đã đồng hành cùng anh suốt 150 đêm diễn trải dài sáu châu lục. Tuy nhiên, sau khi xem xét cẩn thận, anh đã quyết định sẽ không diễn bất kỳ show nào tiếp đó nữa. Tiền vé sẽ được hoàn trả lại.”Chuyến lưu diễn bắt đầu vào ngày 9/3/2016 tại Canada. Theo lịch trình, còn 14 đêm diễn ở Texas, Colorado, New Jersey và California. Bieber sẽ khép lại tour diễn này với các điểm diễn ở châu Á vào tháng Chín, tại Toykyo, Hong Kong, Philippines, Singapore và Indonesia.Thông báo này đến chỉ vài ngày sau khi ca sỹ bị cấm biểu diễn tại Bắc Kinh, Trung Quốc vì “hành vi xấu."Theo nhiều trang tin, một người Trung Quốc đã liên lạc với Cục Văn hóa thành phố Bắc Kinh để tìm hiểu lý do tại sao Bieber chưa có buổi biểu diễn tại thủ đô như dự kiến.“Justin Bieber là một ca sỹ tài năng, nhưng anh ấy cũng là một ca sỹ nước ngoài gây nhiều tranh cãi,” đại diện Cục Văn hóa nói, “Để duy trì trật tự trong thị trường Trung Quốc và thanh lọc môi trường làm việc của Trung Quốc, không phù hợp để đưa những người làm việc có hành vi xấu. Chúng tôi hy vọng rằng khi Justin Bieber trưởng thành, anh ấy có thể tiếp tục cải thiện những lời nói và hành động của mình, và thực sự trở thành một ca sỹ yêu thích của công chúng.”Trang tin TMZ cũng kịp gặp nam ca sỹ khi anh ở bãi biển Santa Monica chỉ vài giờ sau khi tuyên bố hủy show. Trước những câu hỏi, Bieber chỉ cười và chia sẻ bản thân muốn “nghỉ ngơi và thư giãn”Dù nhiều tiếc nuối nhưng người hâm mộ không phản ứng thái quá trước tin hủy show lần này. Phần lớn đều lo lắng việc đi tour liên tục suốt gần một năm đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của anh. “Tôi hy vọng anh ấy sẽ ổn, tới lúc để chăm sóc cho bản thân rồi đấy” - một khán giả chia sẻ./.