Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Song Young-moo. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo hãng thông tấn Yonhap, tân Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Song Young-moo ngày 26/7 đã nhấn mạnh sự cần thiết phải hợp tác chặt chẽ hơn nữa với Mỹ trong việc đối phó với những nguy cơ an ninh trên Bán đảo Triều Tiên, đồng thời cam kết sẽ nỗ lực hết sức để tăng cường mối quan hệ đồng minh giữa hai nước.Phát biểu tại một cuộc gặp với quyền Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc Marc Knapper, ông Song nêu rõ hai nước cần phối hợp chặt chẽ để ngăn chặn các hành động khiêu khích chiến lược của Triều Tiên và xóa bỏ hoàn toàn chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng.Ông nhấn mạnh: “Tình hình an ninh hiện nay trên Bán đảo Triều Tiên nghiêm trọng hơn bao giờ hết do những bước tiến của Triều Tiên trong việc tăng cường khả năng hạt nhân và tên lửa.”Về phần mình, ông Knapper tái cam kết Washington sẽ duy trì mối quan hệ đồng minh vững chắc với Seoul và bày tỏ mong muốn sẽ hợp tác với ông Song trong việc giải quyết vấn đề Triều Tiên./.