Thủ lĩnh tinh thần tối cao của Phong trào Anh em Hồi giáo (MB) Mohamed Badie. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 8/5, một tòa án Ai Cập đã tuyên án tù chung thân thủ lĩnh tinh thần tối cao của Phong trào Anh em Hồi giáo (MB) Mohamed Badie với các tội danh giết người và thực hiện các vụ tấn công bạo lực.Theo hãng thông tấn MENA, trong phiên xét xử lại, Tòa án Hình sự Cairo đã giảm mức án tử hình trước đó đối với Mohamed Badie cùng năm nhân vật chủ chốt khác của MB sau khi chấp nhận đơn kháng cáo của những đối tượng này. Tại Ai Cập, mức án tù chung thân đồng nghĩa với 25 năm tù giam.Ngoài ra, 15 bị cáo khác cũng lĩnh mức án 5 năm tù giam, trong khi 21 đối tượng khác được tuyên bố trắng án, trong đó có thành viên đảng Tự do và Công lý Mourad Ali và người phát ngôn của MB Gehad Al-Hadad.Phiên xử lại diễn ra sau khi tòa án Ai Cập quyết định loại bỏ một phán quyết hồi năm 2015, theo đó ông Badie và 13 người khác bị kết án tử hình, trong khi 34 bị cáo khác lĩnh án chung thân.Ông Badie, 73 tuổi, đã phải lĩnh án tử hình và tù chung thân trong nhiều phiên xét xử của các tòa án khác nhau vì tội gây bạo lực liên quan đến các cuộc tấn công do những người ủng hộ cựu Tổng thống Hồi giáo Mohamed Morsi tiến hành hồi năm 2013. Hầu hết các thủ lĩnh của MB, trong đó có cả ông Morsi, cũng đã phải nhận các mức án khác nhau do bị cáo buộc kích động bạo lực gây chết người./.