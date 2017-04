Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith gặp gỡ báo chí sau hội đàm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào từ ngày 26-27/4.Nhân chuyến thăm, hai bên đã ra tuyên bố chung giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.VietnamPlus trân trọng giới thiệu toàn văn như sau:1. Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào từ ngày 26-27/4/2017. Đây là chuyến thăm chính thức Lào đầu tiên của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và là hoạt động quan trọng, khởi đầu “Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào 2017.”

Trong thời gian ở thăm Lào, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chào xã giao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bounnhang Volachith; cùng Thủ tướng Thongloun Sisoulith hội đàm và phát động “Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào 2017;” hội kiến Chủ tịch Quốc hội Pany Yathoutu; hội kiến Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước Phankham Viphavan; tiếp Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Lào-Việt Nam Vilayvong Butdakham và thăm các đồng chí nguyên lãnh đạo cấp cao Đảng và Nhà nước Lào và gia đình; viếng và đặt vòng hoa tại đài liệt sỹ vô danh; thăm khu lưu niệm Chủ tịch Souphanouvong và thăm Bảo tàng Chủ tịch Kaysone Phomvihane; thăm một số cơ sở kinh tế, văn hóa ở Thủ đô Vientiane, thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Lào và nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và Cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Lào.Hai Thủ tướng Chính phủ đã chứng kiến Lễ ký kết chín văn kiện: (i) Thỏa thuận giữa Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam và Bộ Công chính và Vận tải Lào về hợp tác đầu tư quản lý và khai thác cảng Vũng Áng (cầu cảng 1,2,3); (ii) Thỏa thuận giữa Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam và Bộ Công chính và Vận tải Lào về đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Vientiane-Thakhek-Mugia-Tân Ấp-Vũng Áng; (iii) Thỏa thuận giữa Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam và Bộ Công chính và Vận tải Lào về đầu tư xây dựng tuyến đường từ Phuthitphong, tỉnh Luang Prabang đến biên giới Naxon, giáp huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên; (iv) Thỏa thuận giữa Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam và Bộ Công chính và Vận tải Lào về triển khai Dự án Lập báo cáo nghiên cứu khả thi các dự án nâng cấp tuyến đường 18B, tỉnh Attapeu, tuyến đường từ Bản Pungtha dọc sông Thama đi Phiali và tuyến đường từ Saysomboun-Tebele-Phukongkhau-Samhopadong, tỉnh Saysomboun (v) Nghị định thư sửa đổi, bổ sung Hiệp định quá cảnh hàng hóa giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào năm 2009; (vi) Nghị định thư hợp tác giáo dục-đào tạo nguồn nhân lực giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào; (vii) Biên bản ghi nhớ giữa hai Bộ Công Thương về việc xây dựng kho ngoại quan và đường ống dẫn xăng dầu Hòn La-Khammouan; (viii) Thỏa thuận giữa Bộ Tài chính nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Tài chính nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào; (ix) Biên bản ghi nhớ về việc mua bán điện tại Nhà máy nhiệt điện Sekong giữa Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tập đoàn Phonsak, Lào.2. Trong bầu không khí thắm tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và tin cậy lẫn nhau, nhất là trong bối cảnh hai nước đang cùng nhau tổ chức các hoạt động kỷ niệm Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2017, Lãnh đạo cấp cao hai nước đã trao đổi ý kiến sâu rộng về các phương hướng, biện pháp nhằm củng cố, tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào.Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chân thành chúc Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Lào anh em thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đưa đất nước thoát khỏi tình trạng kém phát triển vào năm 2020, xây dựng thành công nước Lào hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất và thịnh vượng theo mục tiêu xã hội chủ nghĩa, không ngừng nâng cao vị thế của Lào ở khu vực và trên thế giới.Thủ tướng Chính phủ Thongloun Sisoulith chân thành chúc Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam anh em thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam, sớm đưa Việt Nam cơ bản thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, không ngừng nâng cao vị thế quốc tế của Việt Nam ở khu vực và trên thế giới.3. Hai bên nhất trí cho rằng các hoạt động trong Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2017 nhằm kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962-5/9/2017) và 40 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào (18/7/1977-18/7/2017) có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc tuyên truyền và giáo dục cán bộ đảng viên và nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ hai nước về truyền thống, mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào; khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ để tổ chức thực hiện tốt các hoạt động kỷ niệm Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào 2017.4. Hai bên tiếp tục khẳng định mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam, do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và Chủ tịch Kaysone Phomvihane, Chủ tịch Souphanouvong kính yêu gây dựng và các thế hệ lãnh đạo của hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước dày công vun đắp, là tài sản chung vô giá của hai Đảng, hai dân tộc, là quy luật tồn tại và phát triển của sự nghiệp cách mạng của nhân dân mỗi nước, là quan hệ sống còn và là nguồn lực quan trọng đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, xây dựng và phát triển mỗi nước, góp phần tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới; cam kết cùng nhau nỗ lực không ngừng vun đắp, phát huy và truyền tiếp cho các thế hệ mai sau mối quan hệ đoàn kết đặc biệt này.

5. Hai bên nhất trí tăng cường các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc, trao đổi đoàn cấp cao của hai nước dưới nhiều hình thức; tập trung triển khai thực hiện tốt nội dung tuyên bố chung và các thỏa thuận cấp cao, đặc biệt là kết quả kỳ họp lần thứ 39 Ủy ban liên Chính phủ, Hiệp định hợp tác giữa hai Chính phủ và các chương trình, kế hoạch hợp tác giữa các bộ, ban, ngành và các địa phương hai nước; tiếp tục củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu quả của các cơ chế hợp tác; đẩy mạnh các hoạt động giao lưu, hợp tác có hiệu quả thiết thực giữa các Bộ, ngành, địa phương kết nghĩa, đặc biệt các địa phương giáp biên của hai bên.6. Hai bên nhất trí triển khai công tác phổ biến, tuyên truyền rộng rãi và thực hiện hiệu quả Nghị định thư về đường biên giới, mốc quốc giới giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Hiệp định về quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới trên đất liền giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào ngay sau khi các văn kiện này được phê chuẩn và có hiệu lực; tiếp tục phối hợp thực hiện hiệu quả Thỏa thuận cấp Chính phủ về việc giải quyết vấn đề người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới Việt Nam-Lào; tiếp tục trao đổi thông tin, hợp tác chặt chẽ trong việc đảm bảo an ninh, xây dựng tuyến biên giới hai nước ổn định, phát triển toàn diện.7. Hai bên khẳng định tiếp tục tạo thuận lợi cho cộng đồng người Việt tại Lào và cộng đồng người Lào tại Việt Nam sinh sống, làm việc, học tập phù hợp với quy định, pháp luật tại mỗi nước và thông lệ quốc tế. Phía Việt Nam cảm ơn phía Lào đã coi trọng những đóng góp tích cực của cộng đồng người Việt vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước Lào.8. Hai bên khẳng định tầm quan trọng và nhất trí cùng nỗ lực để thúc đẩy, mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác trên lĩnh vực kinh tế, đầu tư, thương mại, giao thông-vận tải...; phối hợp triển khai có hiệu quả Hiệp định thương mại giữa hai Chính phủ ký ngày 3/3/2015 và Hiệp định thương mại biên giới giữa hai Chính phủ ký ngày 27/6/2015, phấn đấu đưa kim ngạch xuất nhập khẩu của hai nước tăng 10% so với năm 2016; ưu tiên việc kết nối hai nền kinh tế, nhất là kết nối về thể chế, hạ tầng giao thông, năng lượng, du lịch và tạo thuận lợi cho phía Lào sử dụng hiệu quả cảng Vũng Áng của Việt Nam; tập trung thực hiện Bản ghi nhớ giữa hai Chính phủ về Chiến lược hợp tác trong lĩnh vực giao thông vận tải giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn đến năm 2030; đẩy mạnh việc triển khai dự án Tuyến đường cao tốc Hà Nội-Vientiane; đầu tư xây dựng tuyến đường Phuthitphong đi biên giới Naxon; cải tạo, nâng cấp đường 18B tỉnh Attapeu...; tổng kết rút kinh nghiệm để hoàn thiện mô hình kiểm tra “một cửa, một lần dừng” tại cặp cửa khẩu quốc tế Lao Bảo-Densavan để có thể nhân rộng trên toàn hệ thống cửa khẩu biên giới Việt Nam-Lào; hoàn thiện Đề án Quy hoạch và phát triển cửa khẩu biên giới Việt Nam-Lào giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn đến 2035 để sớm triển khai; triển khai hiệu quả các dự án hợp tác quan trọng, thực hiện các thỏa thuận cấp cao hai nước, đặc biệt là công trình Nhà Quốc hội Lào, quà tặng của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam dành cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào.Thủ tướng hai nước đã quan tâm chỉ đạo các bộ, ngành và đơn vị liên quan có các biện pháp cụ thể để đảm bảo tiến độ, chất lượng của các dự án đầu tư của Việt Nam tại Lào, có chính sách hỗ trợ thiết thực trên tinh thần quan hệ đặc biệt giữa hai nước đối với các doanh nghiệp đang tạm thời gặp khó khăn; tiếp tục tổ chức các cuộc tiếp xúc giữa Lãnh đạo Chính phủ Lào và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đang hoạt động kinh doanh, đầu tư tại Lào.9. Hai bên đặc biệt quan tâm đến hợp tác giáo dục-đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, tiếp tục thực hiện việc đưa nội dung các sản phẩm của công trình lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào vào giảng dạy tại các trường học của hai nước, đặc biệt trong Năm Đoàn kết hữu nghị Việt-Lào, Lào-Việt 2017; nâng cao chất lượng hợp tác trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, trong đó chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.10. Hai bên khẳng định tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn quốc tế và khu vực, đặc biệt là Liên hợp quốc, ASEAN và các cơ chế hợp tác Tiểu vùng; tiếp tục góp phần xây dựng Cộng đồng ASEAN vững mạnh; tăng cường đoàn kết, thống nhất và phát huy vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực đang định hình.Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đánh giá cao việc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đảm nhận vai trò nước chủ nhà APEC 2017 và tin tưởng những đóng góp quan trọng của Việt Nam sẽ góp phần duy trì, thúc đẩy xu thế tự do hóa thương mại và đầu tư, hội nhập và liên kết kinh tế ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương và trên thế giới.Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác, phối hợp chặt chẽ với nhau và với các nước, các tổ chức quốc tế có liên quan để quản lý, sử dụng bền vững và có hiệu quả sông Mekong trên cơ sở bảo đảm hài hòa lợi ích của nhân dân các nước trong lưu vực sông Mekong, nhất là các nước hạ nguồn, đồng thời có cơ chế phối hợp hai bên và các bên liên quan để đánh giá và giám sát các tác động toàn diện của việc sử dụng nước.Hai bên tiếp tục nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn ở Biển Đông; nhất trí thúc đẩy giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS 1982); cùng các bên liên quan thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và sớm đạt được Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC), bao gồm hoàn thành khung của Bộ Quy tắc ứng xử về Biển Đông (COC) vào giữa năm 2017, góp phần giữ gìn hòa bình, an ninh, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.11. Hai bên đánh giá cao kết quả tốt đẹp và ý nghĩa sâu sắc của chuyến thăm hữu nghị chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc, góp phần đưa quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chân thành cảm ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào, cảm ơn Thủ tướng Chính phủ Thongloun Sisoulith và các lãnh đạo cấp cao Đảng và Nhà nước Lào về sự đón tiếp trọng thị, thắm tình đồng chí, anh em, thể hiện sinh động mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, gắn bó, thủy chung, trong sáng giữa hai Đảng, hai Nhà nước, hai Chính phủ và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào.Vientiane, ngày 26/4/2017 ./.