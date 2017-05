Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. (Nguồn: Reuters)

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro ngày 1/5 kêu gọi soạn thảo một bản hiến pháp mới, nhưng do một cơ quan được chính người dân lập ra chứ không phải do các đảng phái chính trị tiến hành.Phát biểu trước hàng nghìn người ủng hộ tại thủ đô Caracas trong lễ tuần hành nhân Ngày Quốc tế Lao động, Tổng thống Maduro nhấn mạnh cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài ở Venezuela đòi hỏi một biện pháp mạnh để phá vỡ sự bế tắc. Theo ông, điều này cho phép những lực lượng chính trị và xã hội mới quyết định tương lai của đất nước.Tổng thống Venezuela khẳng định bản hiến pháp mới sẽ mang đến hòa bình, đánh bại "cuộc đảo chính phátxít" và những người dân tự chủ sẽ được hưởng hòa bình, và những cuộc đối thoại thật sự.Ông cho biết Hội đồng bầu cử quốc gia Venezuela sẽ xem xét thúc đẩy tiến trình này ngay từ ngày 2/5.Dự kiến, "hội đồng soạn thảo hiến pháp" sẽ có 500 thành viên, gồm đại diện của tầng lớp người lao động và các hội đồng địa phương, nhưng không có sự tham gia của Quốc hội.Ngay lập tức, phe đối lập đã lên tiếng chỉ trích đề xuất này, đồng thời tuyên bố sẽ tiếp tục tổ chức biểu tình quy mô lớn trong các ngày 2 và 3/5.Trong một diễn biến khác cùng ngày, Ngoại trưởng Venezuela Delcy Rodriguez cho biết Caracas kịch liệt chỉ trích việc 8 nước Mỹ Latinh gồm Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Peru, Paraguay, Uruguay và Brazil đã can thiệp vào công việc nội bộ của Venezuela.Theo bà Rodriguez, các quốc gia này đang không chỉ vi phạm luật quốc tế mà còn khiến bạo lực tại Venezuela trở nên trầm trọng hơn.Trước đó, trong một lá thư ngày 30/4, Bộ Ngoại giao Brazil đã lên án 8 nước kể trên ủng hộ các yêu cầu của các nhóm đối lập cánh hữu tại Venezuela, như một điều kiện để kêu gọi ngừng các cuộc biểu tình chống chính phủ trên đường phố tại Venezuela./.