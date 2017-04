Hình ảnh một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. (Nguồn: Independent)

Ngày 28/4, phát biểu mở màn phiên họp đặc biệt của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc về vấn đề Triều Tiên, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guteres đã kịch liệt lên án việc Bình Nhưỡng liên tục vi phạm những nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc với việc tiếp tục theo đuổi các chương trình tên lửa đạn đạo và vũ khí hạt nhân.Theo ông Guterres, điều này đe dọa an ninh của khu vực cũng như quốc tế, đồng thời gây phương hại nghiêm trọng tới những nỗ lực giải giáp và chống phổ biến hạt nhân trên toàn thế giới.Tổng thư ký Guterres hối thúc Triều Tiên tuân thủ các nghĩa vụ quốc tế, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường những nỗ lực kiểm soát và làm dịu căng thẳng.Theo ông Guterres, việc thiếu những kênh liên lạc với Triều Tiên là điều vô cùng nguy hiểm. Ông cảnh báo rằng một cuộc xung đột tại Đông Bắc Á sẽ gây ra những tác động mang tính toàn cầu.Do đó, Tổng thư ký Liên hợp quốc kêu gọi các quốc gia tránh những tính toán sai lầm và sự hiểu nhầm, đồng thời cần khẩn trương hành động để ngăn chặn xung đột và đạt được nền hòa bình lâu dài.Tổng thư ký Guterres cho rằng Triều Tiên phải ngừng mọi hoạt động thử hạt nhân, tuân thủ các nghị quyết của Hội đồng Bảo an và thăm dò khả năng nối lại đối thoại.Trong khi đó, với đầy đủ những công cụ quan trọng trong tay, từ các biện pháp trừng phạt tới các kênh liên lạc, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cũng cần phải nỗ lực tìm giải pháp hòa bình và toàn diện thông qua đối thoại./.