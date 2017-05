Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un kiểm tra một cuộc tập trận bắn đạn thật nhân dịp kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Triều Tiên (25/4/1932-25/4/2017). (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Triều Tiên ngày 11/5 tuyên bố nước này sẽ đưa ra xét xử các "nghi can khủng bố" liên quan tới âm mưu mà Bình Nhưỡng cho là ám sát nhà lãnh đạo nước này Kim Jong Un.Phát biểu với báo giới và các nhà ngoại giao ngày 11/5, Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên, ông Han Song Ryol cho biết Văn phòng Công tố Trung ương sẽ yêu cầu giao nộp những kẻ tình nghi nói trên và truy tố những đối tượng này theo luật pháp nhà nước hiện hành.Ông Han Song Ryol cũng nhấn mạnh một "cuộc chiến chống khủng bố theo cách Triều Tiên" sẽ ngay lập tức được khởi động một cách "mạnh mẽ và liên tục" để đối phó với Mỹ và Hàn Quốc, hai quốc gia vốn bị Bình Nhưỡng cáo buộc đang tài trợ cho những kẻ khủng bố chống Triều Tiên.Triều Tiên cũng cho biết hồi tuần trước Bình Nhưỡng đã chặn đứng âm mưu của các cơ quan tình báo Mỹ và Hàn Quốc nhằm ám sát lãnh đạo Kim Jong Un bằng các chất độc hóa sinh và chất phóng xạ nhân sự kiện Triều Tiên tổ chức buổi lễ quy mô lớn để kỷ niệm 105 ngày sinh nhà sáng lập nước - cố Chủ tịch Kim Nhật Thành.Trong một tuyên bố, Bộ An ninh nhà nước Triều Tiên cũng cáo buộc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) và Cơ quan Tình báo quốc gia Hàn Quốc (NIS) đã cài một nhóm khủng bố vào Triều Tiên để tiến hành âm mưu ám sát lãnh đạo Triều Tiên, vốn đã được lên kế hoạch trong vòng 2 năm qua.Theo chính quyền Triều Tiên, để dập tắt âm mưu này, lãnh đạo Kim Jong Un đã ra lệnh cho một đội đặc nhiệm tiến hành các vụ bắt giữ bí mật trong năm nay. Tuy không công bố số nghi can bị bắt giữ, song Triều Tiên tuyên bố "sẽ truy lùng tới nghi can cuối cùng" ở bất kỳ đâu trên Trái Đất.Gần đây, Bình Nhưỡng đã bắt giữ hai công dân Mỹ với cáo buộc có "hành động thù địch" nhằm lật đổ chính quyền Bình Nhưỡng.Các vụ bắt giữ công dân Mỹ tại Triều Tiên diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang liên quan chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng.Cho tới nay, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump luôn kêu gọi gây "sức ép tối đa" lên Triều Tiên để nước này từ bỏ tham vọng phát triển hạt nhân.Mới đây nhất, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói với Trung Quốc rằng ông Trump sẵn sàng hoan nghênh nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong một cuộc gặp tại Mỹ, nếu Bình Nhưỡng từ bỏ chương trình hạt nhân và tên lửa./.