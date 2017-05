Chủ tịch Ủy ban Đối Ngoại thuộc Quốc hội Trung Quốc Phó Oánh. (Nguồn: THX/TTXVN)

THX đưa tin, Chủ tịch Ủy ban Đối Ngoại thuộc Quốc hội Trung Quốc, bà Phó Oánh đã dự đoán 3 kết cục có thể xảy ra đối với vấn đề hạt nhân của Triều Tiên và cho rằng việc nối lại đàm phán là lối thoát cho vấn đề này.Phán đoán trên được bà Phó Oánh đưa ra trong một tài liệu được đăng tải trên trang mạng của Viện Brookings hôm 30/4 vừa qua.Khả năng thứ nhất: Vòng luẩn quẩn của các lệnh trừng phạt do Mỹ và Liên hợp quốc áp đặt sau những vụ thử tên lửa và vũ khí hạt nhân của Triều Tiên sẽ tiếp diễn và lên đến đỉnh điểm.Bà Phó Oánh lưu ý rằng, vòng luẩn quẩn này khó có thể tháo gỡ do Triều Tiên quyết tâm sở hữu năng lực hạt nhân phục vụ an ninh của mình trong khi đó Mỹ không sẵn sàng đưa ra bất cứ thỏa hiệp nào đồng thời lợi dụng căng thẳng để tăng cường hiện diện quân sự tại khu vực này.Khả năng thứ hai: Chế độ Triều Tiên sụp đổ. Kịch bản này không thể trở thành hiện thực, do nền kinh tế Triều Tiên đã vượt qua được thời kỳ khó khăn nhất và nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã ổn định được tình hình trong nước.Khả năng thứ ba: Tái khởi động các cuộc đàm phán và thương lượng nghiêm túc. Kịch bản này ngày càng khó khăn hơn do Mỹ và Triều Tiên ngày càng nghi ngờ lẫn nhau cũng như tình trạng các bên bị mất niềm tin do nhiều lần đàm phán đa phương thất bại.Bà Phó Oánh gợi ý một điểm khởi đầu mang tính thực tế, đó là "đình chỉ kép", theo đó yêu cầu Triều Tiên đình chỉ các hoạt động hạt nhân và tên lửa của mình để đổi lấy việc đình chỉ các cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn trên quy mô lớn. Ý tưởng này từng được Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đề xuất hồi tháng 3 vừa qua.Trong tài liệu này, bà Phó Oánh đã có sự đánh giá thấu đáo về lịch sử của vấn đề hạt nhân Triều Tiên.Bà lưu ý rằng về mặt kỹ thuật, Triều Tiên và Hàn Quốc vẫn trong tình trạng chiến tranh, đây là một trong những căn nguyên của sự bất ổn kéo dài trên Bán đảo Triều Tiên./.