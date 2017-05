Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hãng dịch vụ xe Uber sẽ thành lập một nhóm nghiên cứu chuyên về công nghệ xe không người lái ở thành phố Toronto, Canada.Đây là trung tâm thứ ba và là trung tâm đầu tiên bên ngoài nước Mỹ nhằm thể hiện quyết tâm của Uber - hãng dịch vụ taxi trực tuyến theo đuổi những tham vọng trong một lĩnh vực đang sôi động mà Uber và các đối thủ cạnh cho rằng sẽ làm thay đổi giao thông, và tạo ra hàng trăm tỷ USD trong tương lai.Theo phóng viên TTXVN tại Canada, nhóm nghiên cứu sẽ do Raquel Urtasun - giáo sư chuyên ngành khoa học máy tính ở Đại học Toronto dẫn dắt.Bà là chuyên gia hàng đầu thế giới về trí tuệ nhân tạo, nhất là thuật toán học sâu để phát triển nhận thức cho những chiếc xe tự lái và robot cảm nhận thế giới xung quanh một cách chính xác và hiệu quả.Phòng nghiên cứu của giáo sư Urtasun tập trung vào việc tăng hiệu quả và giảm chi phí của công nghệ dùng cho xe tự lái. Bà đã phát triển được những hệ thống dùng camera để tái dựng khung cảnh xung quanh của xe, một phương án rẻ hơn nhiều so với công nghệ LIDAR.Bà cũng đã tìm ra các phương án chi phí thấp thay cho các bản đồ rất chi tiết và cần nhiều sức lao động mà các xe tự hành hiện đang sử dụng.Nhờ những kết quả nghiên cứu này của bà mà Tổng Giám đốc Uber Travis Kalanick đã quyết định mở chi nhánh nghiên cứu công nghệ xe tự lái ở Toronto.Theo Tổng Giám đốc Kalanick, Toronto đã nổi lên thành một trung tâm quan trọng về nghiên cứu trí tuệ nhân tạo, vấn đề hệ trọng cho tương lai của giao thông.Ông Kalanick cũng ca ngợi chính quyền tỉnh Ontario là địa phương đi đầu của Canada trong việc triển khai xe tự lái, với việc tiến hành một chương trình thí điểm cho xe tự lái chạy thử trên đường phố vào năm 2016.Theo tiết lộ của Uber, nhóm nghiên cứu công nghệ xe tự lái ở Toronto của hãng sẽ tuyển dụng hàng chục chuyên gia công nghệ và kỹ sư trong vài năm tới.Uber cũng cam kết sẽ đầu tư hàng triệu USD trong nhiều năm cho Viện nghiên cứu trí tuệ nhân tạo Vector, được thành lập ở Toronto hồi tháng Ba do Chính phủ liên bang và các doanh nghiệp tư nhân cùng góp vốn đầu tư, trong đó có các công ty công nghệ như Google, Nvidia và Shopify.Bà Urtasun cũng là một trong những thành viên sáng lập của Viện này./.