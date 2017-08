Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro. (Nguồn: AFP)

Ngày 5/8, Chính phủ Venezuela đã bác bỏ quyết định ra cùng ngày của khối Thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur), theo đó đình chỉ tư cách thành viên của Venezuela tại tổ chức này.Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, Ngoại trưởng Jorge Arreaza chỉ trích các nước thành viên sáng lập Mercosur, gồm Argentina, Brazil, Uruguay và Paraguay, sử dụng tổ chức này đàn áp Venezuela.Ông nhấn mạnh đây là lần thứ hai trong chưa đầy một năm Mercosur muốn đình chỉ tư cách thành viên của Venezuela với những lý do vô căn cứ, đồng thời nhấn mạnh không gì có thể ngăn cản nước này tham gia hoạt động của khối.Trước đó, trong một cuộc họp bất thường cấp ngoại trưởng diễn ra tại Sao Paulo (Brazil), Mecosur đã đình chỉ vô thời hạn tư cách thành viên của Caracas, cho rằng việc thành lập Quốc hội lập hiến (ACN) tại nước này là vi phạm dân chủ.Về phần mình, Tổng thống Nicolás Maduro cũng khẳng định không ai có thể đình chỉ tư cách thành viên của nước này trong Mercosur và Caracas sẽ tiếp tục ở lại tổ chức này bất chấp chiến dịch chống lại quốc gia Nam Mỹ này .Chủ tịch ACN Delcy Rodríguez cũng cho rằng quyết định của các nước Mercosur là can thiệp vào công việc nội bộ của Venezuela.Trong một động thái khác, cũng trong ngày 5/8, Quốc hội lập hiến Venezuela đã bổ nhiệm ông Tarek William Saab làm Tổng chưởng lý mới thay cho bà Luisa Ortega, vừa bị Tòa án tối cao (TSJ) phế truất trong ngày.Phát biểu tại phiên họp của Quốc hội lập hiến, ông Saab đã tố cáo bà Ortega đồng lõa với những hành vi bạo loạn, gây bất ổn tình hình đất nước hơn 4 tháng qua làm hơn 120 người thiệt mạng.Trong khi đó, phe đối lập lại chỉ trích chính phủ Venezuela vi phạm quy tắc tam quyền phân lập, đồng thời kêu gọi người ủng hộ tiếp tục xuống đường biểu tình phản đối chính phủ và Quốc hội lập hiến.Ông Julio Borges, Chủ tịch Quốc hội do phe đối lập chiếm đa số, khẳng định chỉ có Quốc hội này là cơ quan duy nhất có quyền bổ nhiệm và bãi nhiệm Tổng chưởng lý./.