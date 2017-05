Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, ngày 3/5, Chính phủ Venezuela đã chính thức ra thông báo triệu tập cơ quan sửa đổi Hiến pháp gồm 500 thành viên đại diện cho các tổ chức xã hội, nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị trầm trọng hiện nay tại nước này.Trên tờ công báo đăng cùng ngày, Chính phủ của Tổng thống Nicolas Maduro thông báo mục đích của việc thành lập cơ quan này là nhằm khắc phục khủng hoảng chính trị và tổ chức bầu cử trong vòng 3 tháng tới.Cơ quan này có nhiệm vụ “đảm bảo hòa bình đất nước thông qua đối thoại quốc gia và hoàn thiện nền kinh tế.”Tờ công báo cũng đưa tin 500 thành viên của cơ quan sửa đổi Hiến pháp sẽ được bầu trực tiếp bằng phiếu kín tại các điểm bầu cử trên 23 bang của cả nước và tại thủ đô Caracas, cũng như các tổ chức xã hội. Hội đồng bầu cử quốc gia (CNE) sẽ chịu trách nhiệm giải thích cơ chế ứng cử và bầu cử các thành viên này.Trước đó, phát biểu trước hàng nghìn người ủng hộ tại thủ đô Caracas trong lễ tuần hành nhân Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Tổng thống Nicolas Maduro đã kêu gọi soạn thảo một bản Hiến pháp mới, nhưng do một cơ quan được chính người dân lập ra chứ không phải do các đảng phái chính trị tiến hành.Theo ông, bản hiến pháp mới sẽ mang đến hòa bình, đánh bại "cuộc đảo chính phátxít," những người dân tự chủ sẽ được hưởng hòa bình, và những cuộc đối thoại thật sự.Tuy nhiên, việc kêu gọi sửa đổi hiến pháp đã vấp phải sự chỉ trích của các phe phái đối lập tại Venezuela.Cũng trong ngày 3/5, hàng nghìn người biểu tình chống Chính phủ Venezuela đã đụng độ với lực lượng cảnh sát trên một tuyến đường cao tốc dẫn vào thủ đô Caracas. Đoàn người biểu tình do 112 nghị sĩ phe đối lập dẫn đầu trên đường tiến tới trụ sở Quốc hội, nhằm phản đối kế hoạch soạn thảo Hiến pháp mới của Chính phủ Tổng thống Nicolas Maduro và yêu cầu tiến hành bầu cử. Nhiều người biểu tình đã ném gạch đá và bom tự tạo vào lực lượng an ninh.Theo thống kê, trong các cuộc biểu tình phản đối Chính phủ Venezuela từ đầu tháng 4 tới nay, đã có 33 người thiệt mạng, 400 người bị thương và hơn 1.000 người bị bắt, trong đó 65 người chưa được trả tự do.Cùng ngày, Tổng thống Maduro đã ra lệnh tiến hành các chiến dịch truy tìm và bắt giữ các nhóm "phát xít vũ trang" thực hiện các vụ tấn công chống lại đất nước và người dân.Ông cho rằng những nhóm này đang thúc đẩy chủ nghĩa khủng bố, đồng thời khẳng định Venezuela "có quyền tự bảo vệ mình"./.