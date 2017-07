AFP đưa tin, ngày 16/7, Washington đã kêu gọi Iran ngay lập tức trả tự do cho các công dân Mỹ cùng một số nước khác bị bắt vì những cáo buộc không có thực liên quan đến an ninh quốc gia.Bộ Ngoại giao Mỹ đã đưa ra tuyên bố sau khi phía Iran cho biết đã tuyên án 10 năm tù đối với một công dân Mỹ chưa rõ danh tính vì tội “xâm nhập trái phép.”Tuyên bố nêu rõ: “Chúng tôi kêu gọi Tehran ngay lập tức trả tự do cho mọi công dân Mỹ bị bắt giữ vô cớ tại Iran để họ có thể trở về với gia đình.”Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Mỹ không nhắc đến một cái tên cụ thể.Hồi tháng 10/2016, Tehran cũng đã tuyên phạt 10 năm tù đối với nhà tư vấn kinh doanh mang hai quốc tịch Iran-Mỹ Siamak Namazi cùng cha là Baquer Namazi vì tội "gián điệp và hợp tác với chính phủ Mỹ"./.