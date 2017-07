Cảnh sát Ai Cập gác trên một tuyến đường ở phía nam thủ đô Cairo. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 14/7, ít nhất 5 nhân viên an ninh Ai Cập đã thiệt mạng khi lực lượng phiến quân nổ súng vào một trạm kiểm soát tại tỉnh Giza của nước này.Hãng thông tấn MENA dẫn nguồn tin an ninh cho biết vụ xả súng tại trạm kiểm soát thuộc huyện Badrasheen, tỉnh Giza, phía Tây Nam thủ đô Cairo, đã khiến 2 cảnh sát và 3 nhân viên thiệt mạng.Trong khi đó, hãng tin Youm7 dẫn lời một số nhân chứng cho hay các đối tượng nam giới giấu mặt đã nã súng máy về phía trạm kiểm soát nói trên trước khi tẩu thoát khỏi hiện trường. Các đối tượng thậm chí còn đổ nhiên liệu dễ cháy lên thi thể các nạn nhân và tìm cách phóng hỏa, song đã bị người dân xung quanh kịp thời ngăn chặn.Ngay sau khi xảy ra vụ xả súng, Bộ Nội vụ Ai Cập đã ra lệnh phong tỏa các cửa ngõ xung quanh, cử nhóm điều tra tới hiện trường, đồng thời triển khai nhiều chốt an ninh nhằm truy bắt hung thủ.Các khu vực xa xôi, hẻo lánh thuộc tỉnh Giza trong thời gian gần đây đã trở thành nơi ẩn náu "lý tưởng" của các phần tử Hồi giáo cực đoan và các tay súng còn lại thuộc tổ chức Anh em Hồi giáo vốn bị đặt ngoài vòng pháp luật kể từ sau khi xảy ra vụ đảo chính lật đổ Tổng thống Mohamed Morsi vào năm 2013, khiến hàng trăm nhân viên an ninh và hàng chục dân thường thiệt mạng.Từ đó đến nay, Ai Cập liên tục phải đối mặt với làn sóng tấn công nhằm vào lực lượng an ninh.Một nhánh các tay súng của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại tỉnh Bắc Sinai đã thừa nhận tiến hành hầu hết các vụ tấn công tại bán đảo Sinai. Gần đây, phạm vi tấn công thậm chí còn mở rộng sang thủ đô Cairo và một số thành phố khác của Ai Cập./.