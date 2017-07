(Ảnh minh họa: Nguyễn Văn Việt/TTXVN)

Chiều 13/7, thông tin từ Công an huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa cho biết​ vào hồi 13 giờ ngày 13/7, tại Km 97+760 trên tuyến quốc lộ 217, đoạn qua địa phận thôn Tráng, xã Lâm Xa, huyện Bá Thước (Thanh Hóa), xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe khách đường dài và xe máy, khiến hai mẹ con đi trên xe máy tử vong tại chỗ.Vào thời điểm trên, xe ôtô khách mang biển kiểm soát 36B-018.98 của nhà xe Hoàng Phương chạy theo hướng thị trấn Cành Nàng đi Ngã ba Đồng Tâm (huyện Bá Thước), đã đâm vào xe máy do chị Trương Thị Hà, sinh năm 2000, trú tại thôn Sặng, xã Thiết Ống, huyện Bá Thước điều khiển, chở theo mẹ đẻ là bà Bùi Thị Nga, sinh năm 1977 đi theo hướng ngược lại.Cú va chạm mạnh khiến hai mẹ con chị Hà tử vong tại chỗ, xe máy nằm trong gầm xe ôtô.Xe khách do tài xế Cao Minh Sơn, sinh năm 1984, trú tại thôn Cửa Hà 2, xã Cẩm Phong, huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa, điều khiển.Ngay sau khi tai nạn xảy ra, cơ quan chức năng đã có mặt kịp thời phân luồng giao thông, khám nghiệm hiện trường và điều tra làm rõ nguyên nhân./.