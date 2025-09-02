80 năm Quốc khánh: Nền kinh tế Việt Nam thuộc nhóm tăng trưởng cao toàn cầu

Sau 80 năm, Việt Nam đã vươn lên thành nền kinh tế năng động, sáng tạo, nằm trong nhóm 15 nước thu hút FDI hàng đầu và 20 nền kinh tế có quy mô thương mại lớn nhất thế giới.

Sau 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, từ một nền kinh tế dựa vào viện trợ, bị bao vây, cấm vận, Việt Nam đã trở thành một nền kinh tế mở, năng động, sáng tạo, thuộc nhóm các nước tăng trưởng cao trong khu vực, thế giới, thuộc nhóm 15 quốc gia thu hút đầu tư nước ngoài hàng đầu và nhóm 20 quốc gia có quy mô thương mại lớn nhất toàn cầu./.