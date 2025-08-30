Việt Nam sẽ bước vào giai đoạn tăng trưởng nhanh mới

Năm 2025 đánh dấu kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và 80 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam).

Trong suốt 80 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Việt Nam đã kiên trì con đường xã hội chủ nghĩa, đạt được những bước phát triển nhảy vọt về kinh tế và xã hội thông qua công cuộc đổi mới, mở cửa.

Phân tích về những thành tựu kinh tế mà Việt Nam đã đạt được, Giáo sư, Tiến sỹ Phan Kim Nga (Pan Jin’e), Viện nghiên cứu Chủ nghĩa Marx thuộc Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, chuyên gia về các vấn đề Việt Nam cho rằng, đây là một thực tiễn thành công trong việc kết hợp chủ nghĩa xã hội với kinh tế thị trường.

Kể từ khi Việt Nam thực hiện đổi mới và mở cửa vào năm 1986, Việt Nam đã từng bước thiết lập hệ thống “kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” và chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch sang nền kinh tế mở.

Năm 2024, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Việt Nam đạt 476,3 tỷ USD, với GDP bình quân đầu người vượt trên 4.700 USD và năng suất lao động tăng lên 9.182 USD/người.

Công tác giảm nghèo và công bằng xã hội của Việt Nam cũng đạt được những thành tựu đáng ghi nhận. Thông qua “Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững,” Việt Nam đã giảm tỷ lệ nghèo đa chiều từ mức đại đa số người nghèo khi mới thành lập nước xuống còn 1,93%. Ngân hàng Thế giới (WB) đã công nhận Việt Nam là “hình mẫu về giảm nghèo ở các nước đang phát triển.”

Nền kinh tế xanh và phát triển bền vững cũng đang thu hút sự chú ý. Chính phủ Việt Nam đặt mục tiêu đạt mức trung hòa carbon vào năm 2050.

Công nhân làm việc tại khu công nghiệp Đông Anh. (Ảnh: Phương Anh/TTXVN)

Trong khi đó, theo ông Trương Kiến Quốc (Zhang Jianguo), Nguyên Cục trưởng Cục Tây Âu, Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Tổng thư ký Học hội Charhar Trung Quốc, công cuộc Đổi mới năm 1986 đánh dấu một bước ngoặt trong quá trình phát triển của Việt Nam.

Trọng tâm cốt lõi của công cuộc này là thoát khỏi sự gò bó của nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung, áp dụng cơ chế thị trường, đồng thời kiên trì định hướng xã hội chủ nghĩa và chủ động hội nhập quốc tế.

Trong giai đoạn này, công cuộc chuyển đổi kinh tế và mở cửa của Việt Nam đã mang lại những kết quả đặc biệt đáng ghi nhận. Nền kinh tế Việt Nam đã đạt được sự tăng trưởng vượt bậc. Năm 1996, GDP của Việt Nam đạt 24,66 tỷ USD. Đến năm 2022, con số này đã tăng vọt lên 408,8 tỷ USD, duy trì tốc độ tăng trưởng trung bình hằng năm khoảng 6%, trở thành động lực tăng trưởng kinh tế chủ chốt ở Đông Nam Á.

Năm 2022, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 732,5 tỷ USD, mức độ phụ thuộc vào ngoại thương tăng đáng kể, thể hiện rõ nét sự hội nhập sâu rộng của nền kinh tế Việt Nam với thị trường thế giới.

Trong những năm gần đây, đời sống của người dân Việt Nam đã được cải thiện đáng kể. Tỷ lệ hộ nghèo đã giảm đáng kể từ hơn 50% trong những ngày đầu cải cách, mở cửa xuống còn một con số. Tỷ lệ bao phủ giáo dục tiếp tục tăng, hệ thống giáo dục cơ bản trên toàn quốc đã tương đối hoàn chỉnh. Cơ sở vật chất y tế tiếp tục được cải thiện, tuổi thọ trung bình tăng đáng kể…

Chuyên gia nghiên cứu về Việt Nam Ngụy Vi (Weiwei) cho biết, trong những năm gần đây, Việt Nam đã thực hiện một loạt các cải cách sâu rộng và quyết liệt, định hình lại hệ thống chính trị và kinh tế thông qua các cải cách toàn diện và sâu rộng.

Chuỗi cải cách của Việt Nam tập trung vào việc tinh giản đáng kể các cơ quan hành chính và tái cấu trúc quản lý doanh nghiệp nhà nước.

Chính phủ Việt Nam cũng đã thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số, với tỷ lệ hoàn thành các dịch vụ chính phủ số trực tuyến đạt 45,79% vào năm 2024. Tất cả các biện pháp này đều nhằm mục đích cải thiện năng lực hành chính của chính phủ.

Trung tâm giám sát, điều hành thông minh (IOC) thành phố Đà Nẵng triển khai chia sẻ dữ liệu đến các phường, xã. (Ảnh: Mỹ Hà/TTXVN)

Bên cạnh đó, Việt Nam đã chủ động hội nhập sâu rộng vào nhiều hiệp định quốc tế nhằm thúc đẩy hội nhập với cộng đồng quốc tế. Ví dụ, sau khi gia nhập Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), năm 2024, kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam với các nước thành viên CPTPP đã vượt trên 102 tỷ USD, tăng 6,8% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 13,1% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam.

Về thu hút đầu tư nước ngoài, Việt Nam đã chủ động vạch ra kế hoạch phát triển các lĩnh vực công nghệ cao như bán dẫn. Các công ty nước ngoài như Samsung và Intel tiếp tục tăng cường đầu tư, tạo nên hiệu ứng cụm liên kết trong ngành bán dẫn của Việt Nam.

Đánh giá về triển vọng phát triển kinh tế của Việt Nam trong thời gian tới, Giáo sư, Tiến sỹ Phan Kim Nga cho rằng, nền kinh tế Việt Nam dự kiến sẽ tiếp tục đà tăng trưởng.

Trong nửa đầu năm 2025, tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt 7,52%, mức cao nhất kể từ cùng kỳ năm 2011. Điều này cho thấy Việt Nam sắp bước vào giai đoạn tăng trưởng nhanh mới.

Một mặt, kể từ khi tiến hành đổi mới, Việt Nam đã thiết lập mô hình kinh tế định hướng xuất khẩu, trở thành cơ sở sản xuất và xuất khẩu quan trọng toàn cầu.

Mặt khác, cải cách thể chế chính phủ của Việt Nam bao gồm cải cách kinh tế tư nhân và doanh nghiệp nhà nước, đơn giản hóa thủ tục hành chính..., giúp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh tế, tối ưu hóa môi trường kinh doanh và kích thích sức sống của thị trường.

Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị đã tạo bước đột phá trong đầu tư phát triển hạ tầng chuyển đổi số. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Trong bối cảnh thế giới đang trải qua những biến chuyển sâu sắc về địa chính trị, địa kinh tế, khoa học-công nghệ và biến đổi khí hậu, Việt Nam đứng trước cơ hội và thách thức mang tính lịch sử để vươn mình trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.

Nhận thức rõ sứ mệnh này, Bộ Chính trị đã ban hành bốn nghị quyết quan trọng, được Tổng Bí thư Tô Lâm ví như “bộ tứ trụ cột” để đất nước cất cánh. Bốn nghị quyết quan trọng nêu trên nhận được sự quan tâm sâu sắc của toàn xã hội gồm: Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Nghị quyết 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; Nghị quyết 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật; và Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân.

Những nghị quyết nêu trên không chỉ là kim chỉ nam chiến lược mà còn là lời hiệu triệu trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân chung sức, đồng lòng biến khát vọng thành hiện thực.

Đặc biệt, hiện nay Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, đang lãnh đạo tiến hành công cuộc “sắp xếp lại giang sơn”, thúc đẩy mạnh mẽ cải cách thể chế nhà nước trên quy mô lớn chưa từng có.

Sau sắp xếp, cả nước từ 63 đơn vị hành chính cấp tỉnh còn 34 tỉnh, thành phố (giảm 29 tỉnh, tương ứng 46%); giảm 6.714 đơn vị cấp xã (tương ứng 66,91%, từ 10.035 đơn vị hành chính cấp xã giảm xuống còn 3.321 đơn vị hành chính cấp xã), kết thúc hoạt động của đơn vị hành chính cấp huyện.

Điều này nhằm mục đích đạt được sự tập trung quyền lực và sự giao tiếp từ trên xuống dưới trong hệ thống hành chính địa phương, nâng cao hiệu quả hành chính và cho phép chính quyền giải quyết các vấn đề cho người dân và doanh nghiệp một cách kịp thời hơn, qua đó nâng cao hiệu quả hành chính đồng thời đảm bảo hoạt động hiệu quả của các cơ chế dân chủ.

Việt Nam cũng tiếp tục đẩy mạnh cuộc chiến chống tham nhũng, góp phần tạo ra một môi trường chính trị liêm chính, nâng cao uy tín của chính quyền và tạo ra môi trường chính trị ổn định cho sự phát triển của đất nước.

Kinh tế tư nhân là lực lượng tiên phong để thúc đẩy tăng trưởng, tạo việc làm, nâng cao năng suất. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Chuyên gia Ngụy Vi khẳng định: “Tôi tin rằng, trong thời gian tới, nền kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục tăng trưởng, thậm chí ở mức cao hơn đáng kể so với mức trung bình của khu vực. Việt Nam đặt mục tiêu trở thành một nước công nghiệp có thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045.”

Giáo sư, Tiến sỹ Phan Kim Nga cũng khẳng định, những thành tựu to lớn và kinh nghiệm quý báu của cách mạng xã hội và xây dựng đất nước Việt Nam trong 80 năm qua sẽ đặt nền móng vật chất vững chắc cho Đảng Cộng sản Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, mở ra một kỷ nguyên mới cho sự vươn lên của nhân dân Việt Nam, đồng thời tích lũy khối tài sản tinh thần phong phú, là bảo đảm quan trọng để Việt Nam trở thành một nước xã hội chủ nghĩa phát triển vào giữa thế kỷ này, thực hiện ước mơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh về “dân tộc Việt Nam có thể sánh vai với các cường quốc năm châu”./.