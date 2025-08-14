Amsterdam lắp các cầu thang "tí hon" để cứu mèo khỏi chết đuối

Thành phố Amsterdam, thủ đô của Hà Lan, vốn nổi tiếng với những kênh đào tuyệt đẹp được UNESCO công nhận là di sản thế giới.

Tuy nhiên, những kênh đào mang tính biểu tượng này kết hợp với những đường phố dài và hẹp của Amsterdam - vốn đem lại sự thích thú cho du khách - lại là “cơn ác mộng” của những người bạn 4 chân bé nhỏ xinh đẹp của con người.

Loài mèo vốn dĩ rất hiếu động và thích săn đuổi. Trong quá trình chạy nhảy, chúng thường vô tình trượt chân rơi xuống những con kênh. Bờ vách kênh đào quá cao và trơn ướt khiến chúng khó có thể leo lên trên. Nếu may mắn, chúng sẽ được người qua đường cứu giúp. Nhưng nếu không may, chúng đành bỏ mạng trong làn nước lạnh sau khi trải qua những cơn sợ hãi tột cùng.

Chỉ trong vòng nửa năm qua, 19 chú mèo nhỏ đã bị chết đuối khi rơi xuống các kênh đào, trong đó có 6 chú mèo sinh sống trong khu vực trung tâm thành phố. Con số đáng buồn này được trung tâm bảo vệ động vật Dierenambulance Amsterdam công bố.

Để bảo vệ tính mạng cho những con vật đáng yêu này, chính quyền Amsterdam đang tiến hành lắp đặt những cầu thang gỗ nhỏ xíu dọc theo các kênh đào, để những chú mèo hoặc những loài động vật nhỏ nếu lỡ trượt chân xuống kênh có thể tự leo lên được mà không cần ai giúp đỡ.

Theo tờ Independent, thành phố đã phân bổ 100.000 euro (khoảng 116.400 USD) cho sáng kiến này.

Thành phố Amsterdam xinh đẹp với những kênh đào nhỏ đan xen. (Nguồn: Vietnam+)

Judith Krom thuộc Đảng Bảo vệ Động vật (PvdD), một nhóm chính trị ủng hộ quyền và phúc lợi động vật, đã đưa ra đề xuất chi tiêu trên, đồng thời nhấn mạnh "một biện pháp đơn giản có thể ngăn chặn nỗi thống khổ lớn lao của động vật."

Vào ngày 10/ 7, Hội đồng Thành phố Amsterdam đã bỏ phiếu ủng hộ đề xuất của Krom.

"Đề xuất được thông qua chứng tỏ rằng với tư cách là một thành phố, chúng tôi có trách nhiệm bảo vệ sinh mạng của động vật," Krom nói.

Thành phố Amsterdam sẽ hợp tác với Dierenambulance để xác định những khu vực nào mèo có khả năng bị chết đuối cao nhất trước khi xây dựng các bậc thang. Theo đó, các lối thoát hiểm cho động vật nhỏ sẽ được lắp đặt tại những vị trí có nguy cơ cao nhất vào cuối năm nay.

Mèo có thể vô tình rơi xuống kênh đào khi chúng giật mình, Maggie Ruitenberg, làm việc tại trung tâm thông tin về mèo Katten Kenniscentrum, chia sẻ trên tờ Volkskrant.

Mặc dù mèo có thể bơi, nhưng chúng sẽ nhanh chóng kiệt sức vì lông bị nước đè nặng. "Một chiếc thang thực sự có thể cứu mạng chúng, miễn là có đủ số lượng," cô nói.

Amsterdam không phải là thành phố duy nhất đang thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho động vật trước sự nguy hiểm của các kênh đào.

Vào tháng 6, Amersfoort, một thành phố lớn ở Hà Lan, đã công bố việc xây dựng khoảng 300 cầu thang dọc theo các bến tàu và kênh đào trong năm nay.

Ủy viên Hội đồng thành phố Amersfoort, ông Johnas van Lammeren, cho biết: “Thật không may, những động vật bị rơi xuống nước ở những khu vực có bến tàu không thể thoát ra do tường quá cao, và thường bị chết đuối. Cùng với dịch vụ cấp cứu dành cho động vật, chúng tôi còn lập bản đồ những nơi cần lắp đặt cầu thang.”

Tuy nhiên, theo Judith Krom, những cầu thang nhỏ này được gọi bằng tiếng Anh là “bẫy mèo” (cat traps) chứ không phải “lối đi cho mèo” (Catwalk). Điều này có thể gây hiểu lầm đối với người dân địa phương cũng như các du khách ghé thăm.

Thành phố có kế hoạch lắp đặt khoảng 300 cầu thang cho mèo mỗi năm, một phần của chương trình phúc lợi động vật mà hội đồng thành phố đã thông qua vào năm 2024.

Không chỉ có mèo và các loài động vật nhỏ, con người cũng gặp nguy hiểm từ hệ thống kênh đào này. Từ năm 2014 đến năm 2024, 142 người đã tử vong trên các tuyến đường thủy của thành phố, nhiều người trong số họ là khách du lịch nước ngoài. Lý do chủ yếu khiến các nạn nhân bị rơi xuống nước là do họ say rượu hoặc bị ảnh hưởng bởi ma túy.

Do đó, ở một số khu vực trong thành phố, các kênh đào được cải tạo đã được lắp đặt thêm các gờ đặc biệt để mọi người có thể bám vào để leo lên sau khi rơi xuống nước./.

