Ấn Độ ban hành lệnh cấm bay trên Vịnh Bengal

Ngày 25/11, Ấn Độ đã ra thông báo về khả năng tiến hành thử tên lửa ở khu vực Vịnh Bengal trong tháng tới với việc ban hành lệnh cấm bay trên Vịnh Bengal.



Theo đó, vùng cấm bay trải dài 1.480km trên Vịnh Bengal sẽ có hiệu lực từ 12h30 giờ UTC ( 19h30 theo giờ Hà Nội) ngày 6/12 đến 15h30 giờ UTC ( 22h30 theo giờ Hà Nội) ngày 8/12.

Thông báo này nhằm mục đích đảm bảo an toàn hàng không và hàng hải trong suốt quá trình hoạt động thử nghiệm được lên kế hoạch.



Phạm vi cấm bay rộng lớn nói trên cho thấy Ấn Độ có thể thử nghiệm một tên lửa siêu thanh mạnh mẽ trong khu vực. Trước đó, Ấn Độ thường xuyên ban hành các cảnh báo tương tự trước các vụ thử tên lửa quan trọng như một phần của các giao thức an toàn tiêu chuẩn.



Cách đây 4 thang, Ấn Độ đã đạt được tiến bộ đáng kể trong chương trình tên lửa khi thử nghiệm thành công 3 hệ thống tên lửa lớn chỉ trong hai ngày 16 và 17/7.

Các hệ thống này bao gồm tên lửa đạn đạo tầm ngắn có khả năng mang đầu đạn hạt nhân Prithvi-II và Agni-I, cũng như tên lửa đất đối không tiên tiến Akash Prime. Thành quả này khẳng định trọng tâm của Ấn Độ trong việc tăng cường hỏa lực chiến lược./.

