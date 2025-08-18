Môi trường

Ấn Độ: Mưa lớn gây tê liệt Mumbai, chính phủ ban bố cảnh báo đỏ

Mưa lớn xối xả trút xuống Mumbai khiến thành phố này ngập úng ở nhiều khu vực, giao thông tê liệt, nhiều chuyến bay bị hủy, chính quyền khuyến cáo người dân ở yên trong nhà để đảm bảo an toàn.

Thúc Anh
Báo động đỏ về mưa lớn ở Maharashtra Mumbai. (Nguồn: NDTV)
Ngày 18/8, mưa lớn liên tục trút xuống thủ đô tài chính Mumbai của Ấn Độ, gây gián đoạn nhiều chuyến bay, khiến đường phố ngập lụt và buộc các trường học phải đóng cửa.

Theo Cơ quan Khí tượng Ấn Độ, một số khu vực tại Mumbai ghi nhận lượng mưa hơn 140mm chỉ trong buổi sáng, khiến giao thông tê liệt do nhiều ôtô chết máy trên các tuyến đường ngập nước.

Ba người bị thương trong vụ sập cầu thang một tòa nhà 2 tầng tại quận phía Nam thành phố vào đêm 17/8.

Cảnh báo đỏ cho Mumbai và khu vực lân cận đã được ban bố, đồng thời dự báo mưa lớn tiếp diễn trong hai ngày 18 và 19/8. Chính quyền kêu gọi người dân hạn chế ra ngoài để đảm bảo an toàn.

Theo kênh NDTV, ít nhất 9 chuyến bay đến Mumbai phải hủy hạ cánh trong ngày.

Trong khi đó, mưa lớn trong 2 tuần qua cũng đã gây ngập lụt nghiêm trọng và cướp đi nhiều sinh mạng tại các ngôi làng ở vùng núi Himalaya./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Mưa lớn #Ấn Độ #Mumbai #Ngập úng #Ngập lụt Ấn Độ
