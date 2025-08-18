Ấn Độ: Mưa lớn gây tê liệt Mumbai, chính phủ ban bố cảnh báo đỏ

Ngày 18/8, mưa lớn liên tục trút xuống thủ đô tài chính Mumbai của Ấn Độ, gây gián đoạn nhiều chuyến bay, khiến đường phố ngập lụt và buộc các trường học phải đóng cửa.

Theo Cơ quan Khí tượng Ấn Độ, một số khu vực tại Mumbai ghi nhận lượng mưa hơn 140mm chỉ trong buổi sáng, khiến giao thông tê liệt do nhiều ôtô chết máy trên các tuyến đường ngập nước.

Ba người bị thương trong vụ sập cầu thang một tòa nhà 2 tầng tại quận phía Nam thành phố vào đêm 17/8.

Cảnh báo đỏ cho Mumbai và khu vực lân cận đã được ban bố, đồng thời dự báo mưa lớn tiếp diễn trong hai ngày 18 và 19/8. Chính quyền kêu gọi người dân hạn chế ra ngoài để đảm bảo an toàn.

Theo kênh NDTV, ít nhất 9 chuyến bay đến Mumbai phải hủy hạ cánh trong ngày.

Trong khi đó, mưa lớn trong 2 tuần qua cũng đã gây ngập lụt nghiêm trọng và cướp đi nhiều sinh mạng tại các ngôi làng ở vùng núi Himalaya./.

Pakistan: Hơn 150 người mất tích trong lũ quét, hàng chục ngôi làng bị vùi lấp Giới chức Pakistan cảnh báo tình hình có thể trầm trọng hơn khi mưa lớn dự báo kéo dài đến ngày 21/8, đẩy nguy cơ thương vong và thiệt hại gia tăng trong bối cảnh nhiều khu vực bị cô lập hoàn toàn.