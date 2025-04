An Giang nâng mức cảnh báo cháy rừng lên cấp cực kỳ nguy hiểm

Ngày 25/4, các vùng trên cả nước có mưa dông, nắng nóng cục bộ, nhiệt độ tại Bắc Bộ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi dưới 22 độ C; cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.