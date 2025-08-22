An Giang: Xác định các nhiệm vụ đột phá, phát triển mạnh du lịch, dịch vụ

Ngày 22/8, tại An Giang đã diễn Đại hội Đảng bộ các xã, phường vùng biên giới Vĩnh Tế, quê hương cách mạng Vĩnh Bình, xác định mục tiêu quan trọng của nhiệm kỳ 2025-2030, trong đó, tập trung phát triển hạ tầng kinh tế-xã hội, xây dựng tổ chức đảng và bộ máy chính quyền "tinh gọn-mạnh-hiệu quả."

Xây dựng Vĩnh Tế thành đô thị di sản văn hóa đặc sắc

Xây dựng phường Vĩnh Tế thành đô thị di sản văn hóa đặc sắc là một mục tiêu trong nhiệm kỳ 2025-2030 được Đảng bộ phường Vĩnh Tế đề ra tại Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang chỉ định 33 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ phường, 11 đồng chí vào Ban Thường vụ Đảng ủy phường. Đồng chí Trang Công Cường được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Vĩnh Tế, nhiệm kỳ 2025-2030.

Vĩnh Tế là phường biên giới được hợp nhất từ phường Núi Sam, xã Vĩnh Tế và Vĩnh Châu, có diện tích hơn 64km2, dân số trên 40.000 người. Phường nằm ở điểm đầu tuyến cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng, kết nối Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, Khánh Bình và có tuyến kênh Vĩnh Tế nối với phường Hà Tiên, thuận lợi phát triển du lịch, thương mại. Đặc biệt, nơi đây có Khu du lịch quốc gia Núi Sam với Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam - Di sản Văn hóa Phi vật thể đại diện của nhân loại, hằng năm thu hút hàng triệu lượt khách.

Nhiệm kỳ 2025-2030, phường đặt mục tiêu thu ngân sách nhà nước 5 năm đạt 17.000 tỷ đồng; tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm (GRDP) trên địa bàn hàng năm đạt 10%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 1.500 tỷ đồng; đón 26 triệu lượt khách tham quan; thu nhập bình quân đầu người đạt từ 100 triệu đồng/năm; hộ nghèo giảm còn 0%.

Đến năm 2030, tỷ lệ dân số được sử dụng nước sạch đạt 100%, tỷ lệ đô thị hóa trên 50%, có 90% thủ tục hành chính đủ điều kiện được cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Tế Ngô Thị Mỹ Ngọc cho biết, phường tập trung phát triển hạ tầng kinh tế-xã hội, ưu tiên các công trình trọng điểm như, Công viên văn hóa Núi Sam (có tượng Phật cao 81m), đường vòng Công viên văn hóa Núi Sam và đường kết nối cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng với các cửa khẩu.

Phường phát triển kinh tế theo hướng du lịch, thương mại, dịch vụ, nông nghiệp đô thị; duy trì du lịch tâm linh, phát triển du lịch cộng đồng, thương mại biên giới, nông nghiệp công nghệ cao, mời gọi ít nhất một dự án vốn trên 100 tỷ đồng.

Vĩnh Tế chú trọng bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, lịch sử, nhất là Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam, gắn với phát triển du lịch văn hóa - tâm linh, tạo bản sắc riêng cho đô thị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Nhàn biểu dương thành quả Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí đã chỉ ra hạn chế như thu ngân sách chưa tương xứng với tiềm năng; chưa thu hút được nhà đầu tư chiến lược cho các khu vui chơi, giải trí; kinh tế biên mậu phát triển chưa ổn định...

Vĩnh Tế là đô thị vùng ven biên giới, có nhiều khu du lịch, di tích lịch sử, văn hóa, tâm linh, là địa phương giáp địa giới hành chính với phường Châu Đốc là một trong 5 vùng đô thị động lực trọng điểm của tỉnh. Để phát triển xứng tầm, phường cần xác định các nhiệm vụ đột phá, phát triển mạnh du lịch, dịch vụ, thương mại và kinh tế biên mậu, xây dựng Vĩnh Tế thành đô thị di sản văn hóa đặc sắc.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Vĩnh Tế đã thực hiện toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu, trong đó du lịch giữ vai trò chủ đạo. Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam được UNESCO ghi danh “Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại” đã quảng bá rộng rãi hình ảnh địa phương. Phường đón hơn 5 triệu lượt khách, đạt 116,28% chỉ tiêu, vượt kế hoạch sớm 2 năm và hoàn thành mục tiêu không còn hộ cận nghèo.

Vĩnh Bình phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới hiện đại

Đại hội công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định 33 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030; chỉ định 10 đồng chí vào Ban Thường vụ Đảng ủy xã. Đồng chí Nguyễn Văn Thoàn được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Bình nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Văn Sạch, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy An Giang trao tặng bức trướng của Tỉnh ủy cho Đảng bộ xã Vĩnh Bình. (Ảnh: Lê Sen/TTXVN)

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Văn Sạch cho biết, Đại hội Đảng bộ xã Vĩnh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra trong bối cảnh tỉnh đang thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp phù hợp thực tiễn phát triển và yêu cầu hội nhập trong giai đoạn mới.

Việc hợp nhất, điều chỉnh địa giới hành chính không chỉ là sự thay đổi về địa lý tổ chức mà còn là sự chuyển biến toàn diện trong phương thức vận hành của hệ thống chính trị tổ chức bộ máy, quản lý Nhà nước cung cấp dịch vụ công phục vụ đời sống nhân dân. Vì vậy, Đại hội Đảng bộ xã lần này có vai trò rất quan trọng, vừa kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025, vừa định hướng phát triển toàn diện bền vững cho địa phương trong 5 năm tới trên cơ sở yêu cầu mới và kỳ vọng mới.

Ông Nguyễn Văn Sạch đề nghị, Đảng bộ xã Vĩnh Bình cần nhìn nhận, đánh giá đúng và đầy đủ mặt tồn tại hạn chế tiếp tục khắc phục trong thời gian tới; tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng tổ chức đảng và bộ máy chính quyền "tinh gọn-mạnh-hiệu quả."

Vĩnh Bình được thành lập trên cơ sở sáp nhập ba đơn vị hành chính (các xã Bình Minh, Vĩnh Bình Nam và Vĩnh Bình Bắc của huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang cũ). Sau sáp nhập, xã Vĩnh Bình có diện tích tự nhiên 159,69km2, quy mô dân số 30.271 người; có 33 chi, đảng bộ trực thuộc, với 1.099 đảng viên.

Vĩnh Bình là mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, căn cứ địa cách mạng của hai cuộc kháng chiến, nơi che chở, nuôi dưỡng cán bộ, bộ đội, vùng đất hiền hòa với con người dũng cảm, thủy chung một lòng theo Đảng đánh giặc đến cùng.

Nhiệm kỳ tới, xã đặt ra các chỉ tiêu chủ yếu, trong đó, phấn đấu đến năm 2030, tổng giá trị sản phẩm xã Vĩnh Bình đạt 12.071 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm 6,20%. Thu ngân sách nhà nước 5 năm đạt trên 56,7 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 5 năm phấn đấu đạt trên 6.878 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt từ 86 triệu đồng, tăng 27,45% so với năm 2025.Vĩnh Bình phấn đấu đến năm 2030, xã đạt chuẩn nông thôn mới hiện đại. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giảm còn dưới 2,40%.

Trong nhiệm kỳ qua, Vĩnh Bình đã huy động đầu tư, xây dựng mới 25 tuyến lộ, tổng vốn đầu tư trên 102 tỷ đồng; 100% ấp có lộ bê tông hóa đến trung tâm xã và đạt chuẩn theo tiêu chí nông thôn mới. Công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân được quan tâm. Địa phương được công nhận là xã an toàn khu nên người dân được cấp bảo hiểm y tế 100%. Đời sống nhân dân không ngừng nâng lên, thu nhập bình quân đầu người đạt 67,48 triệu đồng/người/năm./.

