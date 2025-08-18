Xã vùng sâu An Giang quyết tâm giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều dưới 0,5%

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Giồng Riềng, tỉnh An Giang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra ngày 18/8.

Đại hội thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ 2025-2030, đặt mục tiêu tổng thu ngân sách đến năm 2030 là hơn 180 tỷ đồng; tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn bình quân hằng năm 8,5%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2026-2030 từ 10.000 tỷ đồng.

Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 85 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều dưới 0,5%; tổng giá trị sản xuất trên địa bàn đạt khoảng 27.447 tỷ đồng.

Tỷ lệ lao động qua đào tạo đến năm 2030 đạt từ 78,75% trở lên, trong đó tỷ lệ lao động có bằng cấp, có chứng chỉ đạt trên 47%; tổng số lao động được hỗ trợ tạo việc làm hằng năm 1.350; tỷ lệ dân số sử dụng nước sạch đạt chuẩn đến năm 2030 đạt 89,5% trở lên.

Xã đề ra mục tiêu phấn đấu hoàn thành và đạt các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2030; đảm bảo diện tích sản xuất lúa 8.778ha, phấn đấu diện tích gieo trồng hàng năm đạt trên 19.000ha; sản lượng lương thực từ 117.000 tấn/năm trở lên; sản lượng hoa màu các loại đạt từ 20.000 tấn/năm; nuôi và khai thác thủy sản từ 30.000 tấn/năm.

Nhiệm kỳ 2020-2025, xã Giồng Riềng đạt nhiều kết quả nổi bật như, sản lượng lương thực hằng năm đạt hơn 136.000 tấn, trên 95% diện tích lúa chất lượng cao; có 46 mô hình sản xuất hiệu quả, thu nhập từ 80-500 triệu đồng/năm, 9 sản phẩm OCOP (1 sản phẩm 4 sao).

Thu nhập bình quân đầu người đạt 61 triệu đồng/năm, tăng gần 34%; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,1%, bằng 1/3 so với năm 2020; xã xóa trắng nhà tạm, nhà dột nát.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh An Giang Lê Hồng Thắm tặng bức trướng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang cho Đảng bộ và nhân dân xã Giồng Riềng. (Ảnh: Văn Sĩ/TTXVN)

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ xã đã kết nạp 243 đảng viên, nâng tổng số đảng viên lên hơn 2.043 đảng viên…

Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang Lê Hồng Thắm ghi nhận và biểu dương kết quả Đảng bộ, nhân dân xã Giồng Riềng đạt được trong nhiệm kỳ qua, nổi bật là kinh tế duy trì ổn định, cơ cấu chuyển dịch đúng hướng.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả toàn diện; hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền được nâng lên; chương trình xây dựng nông thôn mới hoàn thành theo kế hoạch.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang cho rằng, xã Giồng Riềng là một trong những xã có đông đồng bào Khmer sinh sống, hạ tầng giao thông còn chưa hoàn thiện, thế mạnh của xã là phát triển kinh tế nông nghiệp.

Chính vì thế, xã cần tập trung huy động nguồn lực đầu tư hạ tầng, nhất là giao thông nông thôn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, gắn với tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng phát triển toàn diện, triển khai hiệu quả các giải pháp giảm nghèo bền vững, nhất là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Xã đẩy mạnh chuyển đổi số trên cả ba lĩnh vực: Kinh tế số, xã hội số và chính quyền số, trọng tâm là hoàn thành cơ sở dữ liệu dân cư, phát triển chính quyền số và ứng dụng công nghệ số vào lãnh đạo, quản lý, giải quyết thủ tục hành chính.

"Ngay sau Đại hội, Đảng ủy xã cần cụ thể hóa nghị quyết bằng chương trình hành động rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, đưa nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống," Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang Lê Hồng Thắm nhấn mạnh.

Đại hội công bố quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ xã gồm 26 đồng chí, Ban Thường vụ 11 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Minh Trang được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Giồng Riềng, nhiệm kỳ 2025-2030./.

