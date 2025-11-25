Áp thấp nhiệt đới đang hướng về Biển Đông có khả năng mạnh lên thành bão

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc hướng về khu vực Biển Đông.

Hồi 7 giờ ngày 25/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 10,3 độ Vĩ Bắc; 123,1 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61 km/h), giật cấp 9. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25 km/h.

Dự báo đến 7 giờ ngày 26/11, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20-25 km/h, đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành bão. Sức gió mạnh nhất cấp 8, giật cấp 10. Khu vực ảnh hưởng là vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Đông Bắc khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Đông Bắc đặc khu Trường Sa). Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Sau đó, đến 7 giờ ngày 27/11, bão trên khu vực giữa Biển Đông, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và có khả năng mạnh thêm. Sức gió mạnh nhất cấp 9-10, giật cấp 12. Khu vực ảnh hưởng là giữa Biển Đông và vùng biển phía Bắc khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa). Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10-15km và tiếp tục có khả năng mạnh thêm.

Do tác động của của áp thấp nhiệt đới/bão, từ chiều tối 25/11, vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Đông Bắc khu vực Nam Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7; vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao 3-5m. Biển động rất mạnh.

Cảnh báo trong khoảng chiều ngày 26-28/11, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Bắc khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 14.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn./.

