Thời tiết ngày 25/11: Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 1 giờ ngày 25/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 9,9 độ Vĩ Bắc; 124,1 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Trung Philippines.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61km/giờ), giật cấp 9. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25km/h.

Theo dự báo, đến 1 giờ ngày 26/11, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, khoảng 20-25km/h, có khả năng đi vào Biển Đông, vị trí ở trên vùng biển phía Đông Nam khu vực giữa Biển Đông, có khả năng mạnh lên thành bão. Cường độ gió cấp 8, giật cấp 10.

Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Đông Bắc khu vực Nam Biển Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 1 giờ ngày 27/11 Tây Tây Bắc, bão di chuyển khoảng 15-20km/h ở trên khu vực giữa Biển Đông, có khả năng mạnh thêm. Cường độ gió cấp 9-10, giật cấp 12. Khu vực chịu ảnh hưởng ở giữa Biển Đông và vùng biển phía Bắc khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa).

Cảnh báo từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10-15km và tiếp tục có khả năng mạnh thêm.

Ở khu vực Bắc Biển Đông đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; trạm Bạch Long Vĩ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8; trạm Phú Quý có gió giật mạnh cấp 7.

Dự báo ngày và đêm 25/11, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), gió Đông Bắc cấp 7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh; sóng cao 4,0-6,0m.

Vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh; sóng cao 2,0-4,0m. Từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau và vùng biển phía Tây khu vực Giữa Biển Đông có gió Đông Bắc: cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh; sóng cao 3,0-5,0m.

Vùng biển phía Đông khu vực Giữa Biển Đông mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Biển động mạnh; sóng cao 3,0-5,0m.

Khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác; riêng vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông chiều tối và đêm 25/11 có mưa bão. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Chiều tối và đêm 25/11, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Nam Biển Đông: mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9. Biển động mạnh; sóng cao 3,0-5,0m.Cảnh báo ngày và đêm 26/11, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9-10, sóng biển cao 4,0-6,0m, biển động mạnh.

Khu vực vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2,0-4,0m, biển động.

Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3,0-5,0m, biển động mạnh.

Khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển phía Bắc khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) có gió mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9-10, giật cấp 12, sóng biển cao 4,0-6,0m. Biển động rất mạnh.

Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển cấp 2 riêng vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Đông Bắc khu vực Nam Biển Đông cấp 3.

Dự báo toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.

Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 25/11, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc mạnh cấp 3-4, vùng ven biển mạnh cấp 4-5.

Ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến không mưa, trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm. Vùng núi cao của Bắc Bộ đề phòng khả năng xảy ra sương muối. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Cụ thể, Hà Nội Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ C, nhiệt độ cao nhất 23-25 độ C. Ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét.

Tây Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ C, có nơi dưới 10 độ C, nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C, có nơi trên 24 độ C. Ngày nắng, đêm không mưa. Trời rét, có nơi rét đậm. Vùng núi cao đề phòng có khả năng xảy ra sương muối.

Khu vực Đông Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ C; vùng núi 10-12 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C, nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C, có nơi trên 24 độ C. Ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 4-5. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Vùng núi cao đề phòng có khả năng xảy ra sương muối.

Từ Thanh Hóa đến Huế nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, phía Nam 16-19 độ C, nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C. Phía Bắc có mây, ngày nắng, đêm không mưa; phía Nam nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng thành phố Huế có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Phía Bắc trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, phía Nam 22-25 độ C, nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C, phía Nam 28-31 độ C. Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to và dông; phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến bắc cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ C. Có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C, nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C. Có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh./.

Vẫn còn nhiều thôn, khu dân cư ở Đắk Lắk bị cô lập, ngập nước Thôn Phước Giang, xã Hòa Xuân tiếp tục là nơi bị cô lập hoàn toàn, 120 hộ dân vẫn chưa thể tiếp cận lương thực và các dịch vụ thiết yếu một cách ổn định.