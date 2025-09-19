“APT.” của Rose đạt 2 tỷ lượt xem trên YouTube trong thời gian ngắn nhất

“APT.” - đĩa đơn ăn khách đánh dấu màn hợp tác gây chấn động làng nhạc quốc tế giữa Rose (BLACKPINK) và Bruno Mars, vừa tạo nên cột mốc lịch sử khi trở thành video K-pop đạt 2 tỷ lượt xem trên YouTube trong thời gian ngắn nhất.

Theo hãng tin Yonhap, The Black Label - công ty quản lý của Rose cho biết “APT.” đạt cột mốc này chỉ sau 335 ngày kể từ khi chính thức ra mắt vào ngày 18/10/2024.

Trước đó, Rose đã khiến người hâm mộ tự hào khi cùng BLACKPINK sở hữu 2 video “Ddu-du Ddu-du” và “Kill This Love” vượt ngưỡng 2 tỷ lượt xem.

Nhưng với “APT.," cô nàng đã làm nên lịch sử khi trở thành nghệ sỹ K-pop đầu tiên có video cán mốc 2 tỷ lượt xem, cả ở vai trò thành viên nhóm lẫn nghệ sỹ solo.

“APT.,” ca khúc chủ đạo trong album phòng thu đầu tay “rosie” của Rose, đã trở nên nổi tiếng toàn cầu, thống trị các bảng xếp hạng lớn trong nước và quốc tế.

Ca khúc không chỉ gây sốt bởi giai điệu bắt tai mà còn bởi sự kết hợp ăn ý, đầy cảm xúc giữa Rose và Bruno Mars.

Ngày 7/9 vừa qua, Rose đã ghi dấu ấn tại Lễ trao giải Video âm nhạc MTV ở Mỹ khi giành giải “Bài hát của năm” với “APT.," một chiến thắng xứng đáng cho sự nỗ lực và tài năng của cô./.

"APT." nhảy vọt trên Billboard Hot 100, lập kỷ lục mới cho các sao nữ K-Pop Theo bản xem trước bảng xếp hạng Billboard được công bố vào ngày 6/1 (giờ Mỹ), "APT." đã tăng 29 bậc so với tuần trước, vượt cả vị trí số 8 xác lập được trong ngày đầu ra mắt.