Argentina và Ukraine nhất trí khôi phục cơ chế tham vấn chính trị

Tổng thống Milei đã bày tỏ sự ủng hộ của Argentina đối với các cuộc đàm phán nhằm đạt được thỏa thuận ngừng bắn với Nga, đồng thời trao đổi khả năng ông sẽ thăm Ukraine.

Tổng thống Argentina Javier Milei phát biểu tại Buenos Aires, Argentina. (Ảnh: THX/TTXVN)
Ngày 14/8, trong cuộc điện đàm kéo dài 15 phút, Tổng thống Argentina Javier Milei và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky nhất trí sẽ sớm nối lại các cuộc tham vấn chính trị ở cấp Bộ Ngoại giao.

Phóng viên TTXVN tại Buenos Aires dẫn nguồn tin từ Phủ Tổng thống Argentina cho biết cuộc điện đàm diễn ra “thân mật,” ít giờ trước khi Hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ dự kiến diễn ra ở Alaska vào ngày 15/8 (giờ địa phương).

Tổng thống Milei đã bày tỏ sự ủng hộ của Argentina đối với các cuộc đàm phán nhằm đạt được thỏa thuận ngừng bắn với Nga, đồng thời trao đổi khả năng ông sẽ thăm Ukraine.

Trong khi đó, trên tài khoản X, ông Zelensky nêu rõ: “Chúng tôi đã thống nhất khôi phục cơ chế tham vấn chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao. Các nhóm công tác sẽ phối hợp chặt chẽ để tổ chức trong thời gian sớm nhất.”

Ông cho biết quan hệ song phương có nhiều tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực như công nghệ, kinh tế và nông nghiệp.

Đề cập tới đàm phán hòa bình giữa Ukraine và Nga, ông Zelensky nhấn mạnh Ukraine cần “một nền hòa bình công bằng và bảo đảm an ninh đáng tin cậy” đồng thời cảm ơn ông Milei vì sẵn sàng đóng góp cá nhân cho mục tiêu này./.

