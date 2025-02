Bà Bùi Thị Minh được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hòa Bình

Ngày 6/2, Kỳ họp thứ 25 (Kỳ họp chuyên đề), Hội đồng Nhân dân tỉnh Hòa Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã diễn ra với nhiều nội dung quan trọng.

Tại kỳ họp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Hòa Bình Nguyễn Thị Cẩm Phương nhấn mạnh kỳ họp diễn ra vào thời điểm các cấp ủy, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân đang nỗ lực triển khai nhiều giải pháp tích cực nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh, phấn đấu hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội đã đề ra trong quý 1/2025, đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh.

Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Hòa Bình cũng đề nghị các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, đoàn kết, dân chủ, dành thời gian nghiên cứu tài liệu, cho ý kiến, thể hiện rõ quan điểm về từng nội dung, tập trung vào những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, tạo sự thống nhất cao để Hội đồng Nhân dân tỉnh có những quyết định đúng đắn, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Tại Kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh Hòa Bình đã thực hiện quy trình về giới thiệu nhân sự và bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Bùi Thị Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XVII, với số phiếu tán thành 53/53, đạt 100%.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Hòa Bình tiến hành miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban Dân tộc của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XVII đối với ông Bùi Tiến Lực và bà Nguyễn Thu Hà. Đồng thời bầu chức danh Phó trưởng Ban Văn hóa-Xã hội của Hội đồng Nhân dân tỉnh Hòa Bình đối với bà Nguyễn Thu Hà với số phiếu tán thành 53/53, đạt 100%.

Tại Kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh Hòa Bình đã thông qua các Nghị quyết về việc thành lập, tổ chức lại các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh; Nghị quyết về việc quyết định biên chế công chức trong các cơ quan hành chính Nhà nước năm 2025; Nghị quyết về việc kết thúc hoạt động Ban Dân tộc của Hội đồng Nhân dân tỉnh.

Bà Bùi Thị Minh khẳng định sau một thời gian làm việc với tinh thần khẩn trương, dân chủ và trách nhiệm trước cử tri và nhân dân trong tỉnh, Kỳ họp thứ 25, Hội đồng Nhân dân tỉnh Hòa Bình khóa XVII đã hoàn thành chương trình đề ra. Đồng thời đề nghị các đồng chí được tín nhiệm, bầu giữ các chức danh lãnh đạo Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 tiếp tục kế thừa truyền thống đoàn kết thống nhất, phát huy trí tuệ, kinh nghiệm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ mới được Đảng, chính quyền và nhân dân tin tưởng, giao phó.

Bà Bùi Thị Minh, sinh năm 1976, quê quán xã Gia Hưng, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình; cử nhân Luật, Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh; cao cấp lý luận chính trị. Bà đã từng là Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hòa Bình; Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hòa Bình; Bí thư Huyện ủy Cao Phong…

Trước đó, ngày 5/2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Qua đó đã bầu bà Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025 với số phiếu tuyệt đối./.

