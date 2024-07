Bệnh viện Răng Hàm Mặt Sài Gòn có điểm đánh giá chất lượng thấp nhất năm 2023

Đoàn kiểm tra đánh giá chất lượng của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra, đánh giá tại một bệnh viện. (Nguồn: Báo Sài Gòn Giải Phóng)

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố điểm đánh giá chất lượng năm 2023 cho toàn bộ cơ sở y tế có giường bệnh trên toàn địa bàn.

Mặc dù trung bình điểm chất lượng của các cơ sở y tế cao hơn năm 2022 nhưng vẫn còn 2 cơ sở chưa đạt điểm trung bình là Bệnh viện Răng Hàm Mặt Sài Gòn và Trung tâm Y tế quận 10.

Theo Sở Y tế, đơn vị đã chấm điểm đánh giá theo Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam do Bộ Y tế ban hành (phiên bản 2.0).

Tổng số đơn vị được đánh giá chất lượng là 120 bệnh viện, bao gồm 51 bệnh viện công lập, 63 bệnh viện ngoài công lập, 4 trung tâm y tế có giường bệnh và 2 bệnh viện thuộc ngành (Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Thành phố Hồ Chí Minh và Bệnh viện Đa khoa Bưu điện).

Kết quả, có 41 bệnh viện đạt mức chất lượng khá trở lên (điểm chất lượng trung bình trên 4), chiếm 1/3 tổng số cơ sở được đánh giá, tăng 10,8% so với năm 2022.

Tuy nhiên, vẫn còn 2 cơ sở có mức chất lượng dưới trung bình (điểm chất lượng trung bình dưới 2,5) là Bệnh viện chuyên khoa Răng Hàm Mặt Sài Gòn và Trung tâm Y tế quận 10.

Năm bệnh viện dẫn đầu bảng xếp hạng điểm chất lượng bệnh viện năm 2023, gồm: Bệnh viện chuyên khoa sản (Bệnh viện Hùng Vương, Bệnh viện Từ Dũ), 2 bệnh viện đa khoa (Bệnh viện Nhân dân 115, Bệnh viện Nhân dân Gia Định) và 1 bệnh viện chuyên khoa nhi (Bệnh viện Nhi đồng 1).

Sở Y tế đánh giá chất lượng các bệnh viện năm 2023 có nhiều cải tiến. Có 12 bệnh viện đạt điểm trung bình trên 4,5 (trên thang điểm 5) tăng 38% so với năm 2022; 29 bệnh viện đạt điểm trung bình từ 4-4,5 và có 8 bệnh viện đạt điểm trung bình dưới 3, giảm 11% so với năm 2022.

Nhóm bệnh viện tư nhân có điểm trung bình tăng 1,1% so với năm 2022, nhóm bệnh viện Thành phố tăng 2,4% so với năm 2022 và nhóm bệnh viện quận, huyện tăng 0,9% so với năm 2022.

Bên cạnh những nội dung chính trong kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2023 (Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện, Tiêu chí an toàn phẫu thuật, Tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm, Khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên y tế...), Sở Y tế còn phối hợp kiểm tra, đánh giá các chuyên đề về điều kiện hoạt động khám sức khỏe; thực hành tốt bảo quản thuốc; mức ứng dụng công nghệ thông tin; hoạt động quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; hoạt động liên thông dữ liệu.

Bên cạnh những cải tiến chất lượng rõ rệt và ưu điểm của các bệnh viện, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cũng ghi nhận một số vấn đề cần các bệnh viện đầu tư, quan tâm phát triển như hoạt động dinh dưỡng-tiết chế tại các bệnh viện chuyên khoa; hoạt động nghiên cứu khoa học ở một số bệnh viện chuyên khoa tư nhân và các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, hoạt động chuyên môn./.

