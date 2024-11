Bình Định: Mưa lớn gây ngập úng 14 điểm, giao thông chia cắt

Mưa lớn gây ngập ở tuyến tỉnh lộ 629 đoạn qua huyện An Lão. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 24/11, thông tin từ báo cáo nhanh của Văn phòng thường trực về phòng chống thiên tai tỉnh Bình Định cho biết từ ngày 22-24/11, trên địa bàn tỉnh Bình Định có mưa lớn trên diện rộng, lượng mưa trung bình là 145mm.

Đợt mưa này đã xuất hiện lũ trên thượng lưu Sông Kôn tại Vĩnh Sơn và sông An Lão tại An Hòa trên báo động 2.

Đặc biệt, mưa lớn trên địa bàn huyện An Lão gây ngập, sạt lở đất các tuyến đường giao thông và các hộ dân cư.

Cụ thể, mưa đã làm 14 điểm ngập nước với chiều dài ngập khoảng 600m, gồm: cầu qua khu kinh tế Trung Hưng, cầu tràn tràn thôn 3 đi thôn 8 xã An Trung, cầu tràn thôn 7 xã An Vinh, cầu tràn nước Rấp thôn 3 xã An Vinh, cầu tràn nước Xê Ry thôn 2 xã An Toàn, cầu tràn thôn 5 đi thôn 6 xã An Quang, cầu tràn thôn 4 xã An Nghĩa, cầu tràn thôn 2 xã An Nghĩa (2 vị trí), 4 tuyến đường nối từ ĐT629 đến khu dân cư thôn Trà Cong, và tuyến đường ĐT629 (đoạn thôn Trà Cong).

Mưa lớn cũng làm 5 hộ dân bị ảnh hưởng do sạt lở đất gồm 1 hộ ở xã An Quang, 3 xã ở An Vinh và 1 hộ ở xã An Nghĩa. Hiện các hộ dân này đã được lực lượng xung kích phòng chống thiên tai xã hỗ trợ khắc phục.

Một đoạn đường từ xã An Hưng đi cao nguyên La Vuông bị sạt lở nghiêm trọng (Ảnh: TTXVN/phát)

Mưa lũ cũng làm sạt lở 7 điểm ở các tuyến đường giao thông ở xã An Quang, An Vinh, An Hưng với khoảng gần 1.000m3 khối lượng đất đá bị sạt lở.

Trong số đó, tuyến đường thôn 4 đi La Vuông (xã An Hưng) bị sạt lở 1 điểm tại Suối Ngang, khối lượng sạt lở ước tính khoảng 400m3, chiều dài sạt lở khoảng 20m; Tuyến đường thôn 5 đi thôn 6 (xã An Quang) bị sạt lở 1 điểm, khối lượng sạt lở ước tính khoảng 200m3, chiều dài sạt lở khoảng 20m; Tuyến đường xã An Quang đi An Toàn, sạt lở tại Suối Tình Cảm (vị trí đã sạt lở trong đợt mưa lũ trước), khối lượng đất sạt lở khoảng 100m3, chiều dài sạt lở khoảng 30m...

Hiện Ủy ban Nhân dân huyện tiếp tục theo dõi, chủ động khắc phục các vị trí sạt lở; đồng thời yêu cầu các xã thường xuyên kiểm tra, nắm bắt tình hình, diễn biến thời tiết để xử trí kịp thời./.

Mưa lớn gây sạt lở và ngập cục bộ ở huyện miền núi tỉnh Bình Định Mưa lớn kéo dài đã làm 2 mái taluy dài khoảng 30m của tuyến đường từ thôn 4, xã An Hưng (huyện An Lão) đi xã Hoài Sơn (thị xã Hoài Nhơn) bị sạt lở khiến người dân và phương tiện không qua lại được.