Quảng Ngãi di dời người dân trong đêm do mưa lớn, nước sông dâng cao

Khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to; riêng khu vực Thừa Thiên-Huế và Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.