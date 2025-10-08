Bộ Công Thương: Lập kế hoạch tuần, tháng để thúc đẩy giải ngân đầu tư công

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên vừa ban hành Chỉ thị số 16/CT-BCT về thực hiện nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2025.

Chỉ thị nêu rõ, từ đầu năm 2025 đến nay, Bộ Công Thương chỉ đạo quyết liệt, sát sao việc giải ngân vốn đầu tư công và đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công. Tuy nhiên, theo báo cáo, tính đến cuối tháng 8/2025, tỷ lệ giải ngân vẫn chưa đạt yêu cầu so với kế hoạch được giao.

Triển khai Công điện số 169/CĐ-TTg ngày 21/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025, Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu các chủ đầu tư tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả.

Bộ trưởng Bộ Công Thương nhấn mạnh việc xác định thúc đẩy đầu tư công là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu, là căn cứ quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tổ chức, cá nhân. Trong lãnh đạo, chỉ đạo phải có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, làm việc nào ra việc đó, việc nào dứt việc đó, phân công phải bảo đảm "6 rõ:" Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả.

Bên cạnh đó, phát huy vai trò người đứng đầu cơ quan, đơn vị; phân công cụ thể lãnh đạo, cán bộ phụ trách từng nhiệm vụ; cá thể hóa trách nhiệm để kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Bộ trưởng cũng yêu cầu xây dựng kế hoạch tiến độ giải ngân chi tiết theo từng tuần, tháng, quý và cam kết có giải pháp quyết liệt, hiệu quả để kiểm tra, giám sát, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn với tinh thần "vượt nắng, thắng mưa, không thua gió bão", "ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương", "thi công 3 ca 4 kíp," "làm ngày làm đêm, làm thêm ngày nghỉ," "chỉ bàn làm, không bàn lùi."

Các đơn vị thường xuyên rà soát, đánh giá tình hình giải ngân đối với từng dự án, xác định rõ nguyên nhân tồn tại, yếu kém ở từng khâu để có giải pháp xử lý kịp thời, hiệu quả, dứt điểm; tiến hành phân loại dự án đầu tư công theo mức độ giải ngân tốt, chậm hoặc không có khả năng giải ngân.

Chỉ thị nêu rõ phải kịp thời xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý ngay các khó khăn, vướng mắc liên quan đến đầu tư công; sắp xếp, bố trí cán bộ có đủ năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu trong công tác quản lý, triển khai các dự án đầu tư công theo đúng quy định pháp luật.

Các đơn vị thuộc Bộ, căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao, tiếp tục rà soát các cơ chế, chính sách, quy định pháp luật liên quan đến triển khai thực hiện dự án đầu tư công để kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung theo quy định.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên yêu cầu thủ trưởng các đơn vị khẩn trương triển khai, kịp thời báo cáo Bộ Công Thương đối với những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền./.

