Giải ngân đầu tư công tích cực vượt khó, đạt 50% kế hoạch trong 9 tháng

Ngày 3/10, tại cuộc họp báo thường kỳ quý 3 do Bộ Tài chính tổ chức, ông Lê Tiến Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ Đầu tư đã chia sẻ về tình hình giải ngân vốn đầu tư công.

Theo đó, lũy kế 9 tháng của năm 2025, tổng vốn giải ngân đạt 440.000 tỷ đồng, tương đương 50% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, tăng 5% về tỷ lệ và 133.000 tỷ đồng về số tuyệt đối so với cùng kỳ năm 2024.

Ông Dũng nhấn mạnh dù Việt Nam chịu ảnh hưởng bởi 4 cơn bão và diễn biến thời tiết bất thường cùng với việc các ban quản lý dự án và chính quyền địa phương các cấp mới đi vào hoạt động, tình hình giải ngân vốn đầu tư công vẫn tăng trưởng đáng kể. Đây được xem là kết quả rất tích cực trong bối cảnh khó khăn.

Để đạt được kết quả trên, Bộ Tài chính đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt ngay từ đầu năm. Cụ thể, Bộ đã trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập 8 tổ công tác do Thủ tướng và các Phó Thủ tướng trực tiếp làm việc với các bộ, ngành, địa phương nhằm tháo gỡ tồn tại, vướng mắc. Bên cạnh đó, Bộ cũng trình Thủ tướng tổ chức 3 hội nghị trực tuyến toàn quốc với sự tham gia của 34 địa phương, do Thủ tướng chủ trì, để bàn các giải pháp thúc đẩy giải ngân hướng tới mục tiêu 100% kế hoạch.

Liên quan đến công tác thanh quyết toán dự án, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ ban hành Nghị định 254/2025/NĐ-CP vào ngày 26/9. Nghị định này phát huy tối đa các quy định mới về phân cấp, phân quyền, rút gọn thủ tục và đơn giản hóa hồ sơ thanh toán, nhằm đẩy nhanh tốc độ giải ngân vốn đầu tư công. Đặc biệt, việc lập hồ sơ thanh toán ngay đối với các khối lượng hoàn thành đã được nghiệm thu sẽ giúp tránh dồn việc vào cuối năm, góp phần hoàn thành mục tiêu giải ngân trong năm 2025.

Bên cạnh đó, ông Dũng cho biết Bộ Tài chính cũng ban hành nhiều văn bản và kiến nghị các địa phương xác định giải ngân vốn đầu tư công là một nhiệm vụ chính trị quan trọng. Bộ cũng yêu cầu các địa phương phân công, phân nhiệm rõ ràng trách nhiệm của lãnh đạo, cán bộ phụ trách từng dự án, cụ thể hóa trách nhiệm, lập kế hoạch giải ngân chi tiết và kiểm soát tiến độ giải ngân theo từng tuần, tháng, quý./.

Nhiều địa phương miền Trung tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công Hai thành phố Đà Nẵng, Huế đưa ra nhiều giải pháp để thúc đẩy tiến độ thi công các công trình trọng điểm, tránh ảnh hưởng bất lợi thời tiết, nhất những công trình được đưa vào sử dụng trong năm 2025.